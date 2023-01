Rumeurs mercato : L’OM a formulé une offre pour un Brésilien à 40M€?

L’Olympique de Marseille est bien à la recherche d’un joueur qui peut évoluer derrière l’attaquant. Selon les informations de Daily Mercato, le club aurait bien formulé une offre pour Claudinho mais le club russe réclamerait 40M€.

Avec le départ de Gerson et la blessure d‘Amine Harit, l‘Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant. Le club hésitait à se renforcer au poste de buteur mais se serait ravisé après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi et souhaiterait prendre un milieu offensif.

L’OM a fait une offre pour Claudinho?

D’après plusieurs rumeurs ces derniers jours, le nom de cet élément offensif serait Claudinho. Déjà cité comme l’une des pistes de l’OM il y a quelques mois, le dossier aurait été relancé par la direction d’après Daily Mercato. Le média affirme qu’une offre aurait même été formulée.

A LIRE AUSSI : Riolo : « Le PSG doit faire très attention à l’OM »

Toujours selon le média spécialisé, le Zenith St Pétersbourg réclamerait 40M€ pour laisser filer le milieu offensif brésilien. Une somme qui parait bien trop importante pour que l’OM signe le joueur. Les Marseillais seraient donc déjà passés à l’action mais le prix de cette offre n’a pas filtré dans les médias.

🔵⚪️ Mercato OM : le Zénith fixe son prix pour Claudinho#MercatOM #TeamOM https://t.co/4O6CyYWadB — Daily Mercato (@DailyMercato) January 16, 2023

Un milieu offensif au profil Harit, mais pas de piston

Il y a quelques jours, lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi au stade vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)