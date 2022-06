Rumeurs Mercato : L’OM tente le coup pour une star de Chelsea?

L’Olympique de Marseille a besoin de recrues pour ce mercato estival… Avec le feu vert de la DNCG, Longoria aurait coché le nom d’une star de Chelsea d’après 90min !

Les noms se multiplient à plusieurs postes dans le mercato de l’Olympique de Marseille… Pablo Longoria s’active afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli et trouver des remplaçants à ceux qui sont déjà partis comme William Saliba ou encore Boubacar Kamara.

Ziyech dans le viseur de Longoria?

En attaque, il faudra aussi se renforcer. Dieng n’est pas assuré de rester, Arek Milik non plus d’après plusieurs médias italiens qui pensent le voir retourner en Serie A… Mais avec le départ d’Harit et l’âge avancé de Dimitri Payet, l’OM va devoir aussi prendre des meneurs de jeu, des passeurs de qualité.

D’après le média anglais 90 minutes, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Hakim Ziyech. L’international marocain a vécu une saison mitigée avec Chelsea et pourrait quitter les Blues dès cet été. Un prêt pourrait être une solution mais il semble difficile de l’imaginer rejoindre l’OM.

🗞 Selon le média Anglais 90 minutes l’OM serait intéressé par l’international marocain Harim Ziyech 🇲🇦. Transfermarkt l’estime à 28 M€ #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/twbciWLZPj — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 25, 2022

Il s’agirait en tout cas d’une piste XXL de niveau Ligue des Champions pour ne pas seulement faire de la figuration dans cette compétition… Un peu comme le rappelait Jorge Sampaoli en conférence de presse avant la fin de la saison.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)