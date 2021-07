Rumeurs Mercato OM : De gros doutes sur l’état de santé de Coutinho?

La dernière rumeur mercato concerne une grosse arrivée dès ce lundi à l’Olympique de Marseille mais aucune information concernant le nom de ce joueur. Plusieurs supporters espèrent et pensent qu’il s’agit de Philippe Coutinho, joueur du FC Barcelone. En Catalogne, on aurait des doutes sur son état de santé…

Fabrice Lamperti a affirmé ces derniers jours qu’une grosse arrivée devrait avoir lieu ce lundi à l’Olympique de Marseille. Le journaliste du journal La Provence n’a pas eu d’informations concernant le nom de ce joueur. Les supporters ont commencé à faire leur enquête et pensent qu’il s’agit de Philippe Coutinho qui évolue au FC Barcelone et dont le nom a déjà été cité à plusieurs reprises ces derniers mois.

Fabrice Lamperti, dans un live Instagram avec Laurie Samama : « On m’a parlé d’une grosse arrivée lundi. J’ai pas de nom encore à mettre… » via @mino13001 #TeamOM pic.twitter.com/sGt4stKpFS — Fanatic0M (@Fanatic0M) July 8, 2021

COUTINHO EN INCAPACITÉ DE JOUER?

Mais selon le média Sport, Philippe Coutinho inquièterait le FC Barcelone. En effet, le Brésilien ne serait pas au mieux physiquement depuis son retour après s’être fait soigner dans son pays. Le club catalan voudrait lui faire passer des tests ce dimanche afin de voir s’il est prêt à jouer la saison prochaine.

Le staff médical aurait de sérieux doutes à ce sujet et pense qu’il pourrait même se refaire opérer… Une nouvelle opération bloquerait forcément un transfert puisqu’aucun club n’accepterait de faire signer un joueur incapable de jouer dans les mois à venir. Son cas inquièterait le staff médical du FC Barcelone qui espère éviter d’en arriver là.

Vézirian confirme la piste Coutinho et donne des détails financiers de l’opération…

« Coutinho, ça fait des semaines que les réunions s’enchainent entre le joueur et l’OM, il y en a eu au moins trois. Kia Joorabchian, son agent, l’un des 3 ou 4 plus importants du marché, discute directement avec l’OM. Cela se passe en très haute sphère, ce n’est pas des réunions classiques, ce n’est pas un petit dossier. Le FC Barcelone va libérer Coutinho, j’ai eu confirmation de ça par la boite de management de Kia Joorabchian. Il y a eu une proposition de prime de 10M€ à la signature, avec à la clé un salaire de 6M€ par an, deux à trois fois moins de ce qu’il touche au Barça. Coutinho a besoin de se relancer, il a envie de venir, et l’opération pourrait être facilitée par l’aide d’un sponsor. Je ne pense pas qu’il sera la recrue surprise de ce lundi. Biensûr qu’il y a de l’argent à l’OM, vous le savez » Thibaut Vézirian— Source: Youtube (09/07/21)