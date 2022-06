Rumeurs mercato OM : Longoria veut tenter un gros coup avec une légende du Real Madrid à 0€?

L’Olympique de Marseille ferait partie, selon un média turc, des clubs intéressés pour redonner du temps de jeu à Marcelo, le Brésilien du Real Madrid ! Le latéral gauche quitte les Merengues libre et discuterait avec plusieurs clubs.

Ces dernières saisons, l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment eu de chance au poste de latéral gauche. Depuis Benjamin Mendy, il est difficile pour les joueurs d’être efficaces à ce poste. Ni Evra, ni Amavi ni Kolasinac, Nagatomo ou encore Luan Peres n’ont réussi à s’imposer sur le flanc gauche.

Pour recruter cet été, Pablo Longoria va devoir être « malin » et se positionner sur des joueurs libres ou tenter des bons coups dans de gros clubs où des joueurs ne jouent pas mais ont toujours un bon niveau. C’est notamment le cas de Marcelo ! Le Brésilien du Real Madrid s’est fait chiper sa place par Ferland Mendy.

L’OM veut Marcelo?

Si le Français était titulaire lors de la finale face à Liverpool, c’est pourtant le Brésilien qui a célébré le titre en premier en soulevant le trophée. En partant de son club, il laisse derrière lui 16 ans de vie commune et 546 matchs officiels à son compteur.

Les adieux de Marcelo sont déchirants 🥺🤍 pic.twitter.com/RlPHLoCQTQ — BeFoot (@_BeFoot) May 29, 2022

Libre, il devrait donc s’engager dans un nouveau club du haut de ses 34 ans. Pablo Longoria aurait coché son nom d’après les informations de Fanatik, un média turc. Plusieurs écuries chercheraient à le faire signer et notamment au Qatar et en Süper Lig où Fenerbahçe verrait d’un bon oeil son arrivée.

Une grosse expérience en Ligue des Champions

Le latéral gauche a l’avantage d’avoir une grosse expérience à haut niveau en Liga mais aussi à l’international avec le Brésil. Gros plus pour l’OM, Marcelo a remporté 5 Ligue des Champions au cours de sa carrière et a joué plus de 100 matchs dans cette compétition avec le Real Madrid.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Luis Henrique a pris une décision concernant son avenir?

L’Olympique de Marseille aurait formulé une offre à Marcelo pour le prochain mercato mais une grosse concurrence existe, surtout d’un point de vue salariale. Le Brésilien pourrait s’envoler vers un championnat exotique afin d’encaisser un gros chèque mais pourrait aussi vouloir se laisser tenter par un dernier challenge à 34 ans !