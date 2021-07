Rumeurs mercato OM : Un journaliste espagnol en rajoute une couche sur Coutinho !

Cela fait plusieurs semaines que la rumeur Philippe Coutinho enfle à l’Olympique de Marseille. Le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos qui travaille pour As ferme totalement cette porte !

L’Olympique de Marseille a été lié à plusieurs rumeurs cet été… L’une d’entre elles a pris une ampleur inattendue : celle menant à Philippe Coutinho. La star brésilienne en grande difficulté avec le FC Barcelone a été cité à plusieurs reprises du côté de l’OM pour se relancer.

L’OM ne s’intéresse pas au Brésilien et l’opération est impossible — ONRUBIA RAMOS

Malgré plusieurs démentis du côté de la Catalogne, la rumeur persiste. Sur son compte Twitter, le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos réaffirme qu’il n’y a aucun contact entre l’entourage du Brésilien et les représentants de l’Olympique de Marseille.

« La rumeur selon laquelle Philippe Coutinho pourrait jouer pour l’Olympique de Marseille la saison prochaine est absolument fausse. L’OM ne s’intéresse pas au Brésilien et l’opération est impossible. Son transfert n’a même pas été envisagée » Andrés Onrubia Ramos – Source : Twitter (12/07/21)

VEZIRIAN INSISTE

De son côté, le journaliste Thibaut Vézirian persiste à dire que le deal pourrait bien se faire et que les négociations durent plusieurs mois entre les deux clubs !