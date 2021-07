Saint-Étienne – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Confronté à l’AS Saint-Étienne à 21h à Gueugnon, l’OM va disputer son sixième match amical de l’avant-saison. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Confronté à l’AS Saint-Étienne ce soir, l’Olympique de Marseille va affronter un de ses adversaires du championnat de France, trois jours après Benfica.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne aura lieu ce mercredi à 21h à Gueugnon. Le match sera retransmis en direct sur C8.

saint-étienne – OM en Streaming

Pour regarder Saint-Étienne – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur C8.

Les commentaires en direct du match saint-étienne – OM

LE CALENDRIER COMPLET DE LA PRÉPARATION

OM 3-0 Martigues (Buteurs : Boubacar Kamara, Darío Benedetto, Esey Gebreyesus) – 4 juillet

OM 2 – 1 FC Sète (Buteurs : Dieng, Payet) – 11 juillet

OM 3 – 1 Servette Genève (Buteurs : Gerson, Benedetto, Benedetto) – 15 juillet

SC Braga 1 – 1 OM (Buteur : Payet) – 21 juillet

SL Benfica 1 – 1 OM – (Buteur : Payet) 25 juillet

OM – Saint-Étienne – 28 juillet à 21h (diffusé sur C8)

OM – Villarreal – 31 juillet à 21h (diffusé sur Canal+)

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre invité Stéphane Sparagna s’est exprimé au sujet de la concurrence en défense. Selon l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne devrait pas débuter titulaire la saison prochaine.

« Il commence à y avoir beaucoup de défenseurs centraux. Il n’y a que Luan Peres qui peut vraiment jouer à gauche de ce que j’ai compris. Ca laisserait Caleta-Car, Alvaro, Saliba… A l’instant T, même si je n’ai pas vu les matchs amicaux j’ai vu des extraits, des commentaires et les avis d’après-match mais Balerdi doit avoir un manque de confiance. Soit c’est ça, soit il est encore jeune et a besoin d’expérience, soit il n’est pas prêt. Même au club de l’OM ! Parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de pression donc est-ce qu’il est vraiment prêt? Je ne sais pas. Il lui faut peut-être plus de temps que les autres pour l’être. Saliba pourrait entrer à la place de Balerdi. Alvaro, il n’est peut-être pas au top de sa forme avec la pré-saison mais ça reste un joueur de caractère, expérimenté… Je pense que sortir Alvaro serait une erreur pour le début de saison. Même si physiquement, il n’est pas au top… Il faut le laisser sur le terrain. » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)