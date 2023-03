Salaires OM : « Bailly, c’est un échec industriel »

Selon les révélations de l’Équipe, Jordan Veretout et Alexis Sanchez sont les deux joueurs les mieux payés à Marseille. Jérémy Attali-Pietri revient pour FCM sur les salaires des joueurs de l’OM.

Dans son édition de ce jeudi, l’Équipe a dévoilé un classement des salaires de Ligue 1. À Marseille, Jordan Veretout est le joueur avec le plus gros salaire (550 000 euros). Il devance Alexis Sanchez (500 000 euros) et Éric Bailly (450 000 euros). Invité à réagir dans Débat Foot Marseille sur la divulgation des salaires de l’effectif, Jérémy Attali estime que le Chilien aurait dû être le mieux payé du vestiaire et que Éric Bailly est beaucoup trop payé au regard de son faible temps de jeu depuis le début de la saison.

Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez

« L’OM à amortit beaucoup de mauvaises dépenses donc ils peuvent se permettre d’offrir ces salaires. Je suis étonné que Veretout gagne plus que Sanchez. Au regard de la carrière du joueur et du fait qu’il arrive de l’Inter Milan, je m’attendais à ce qu’il soit le joueur le mieux payé de l’effectif. C’est là qu’on voit que Bailly est un échec industriel. Sortir autant d’argent pour un joueur qui joue une fois tous les six mois, c’est une erreur. Je ne suis pas extrêmement choqué quand je regarde les salaires des autres joueurs de l’OM. Under et Malinovskyi viennent de Série A, ça se paye bien. Mbemba arrive du Portugal avec toute son expérience, il faut bien le payer aussi. Vitinha est peut-être un peu haut mais il était courtisé sur le marché. » Jérémy Attali-Pietri – Football Club de Marseille (30/03/2023)

La différence de salaire entre Mbemba et Bailly est choquante

« Je suis toujours surpris de voir le salaire de Jordan Veretout. C’est le joueur le mieux payé du club, c’est important. Alexis Sanchez aurait logiquement dû être le salaire le plus important. Il n’y a pas énormément de différence, ça peut se comprendre. Mais ce qui me choque, c’est la différence de salaire qu’il peut y avoir avec des joueurs comme Guendouzi et Mbemba qui sont très impliqués sur le terrain et un joueur comme Bailly qui n’a même pas disputé 15 matchs depuis le début de la saison. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)