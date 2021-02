Samia Ghali (mairie de Marseille) : « C’est les supporters qui font l’OM ! Les joueurs, les dirigeants passent mais l’OM c’est les Marseillais »

Ce lundi matin sur BFMTV, Samia Ghali, adjointe au maire, s’est exprimé sur les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie samedi après-midi.

Samia Ghali, adjointe au maire Benoît Payan s’est exprimé au micro de BFMTV ce lundi matin après les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie. Si elle condamne les violences, elle rappelle toutefois que les supporters sont l’âme du club marseillais.

« La violence est inacceptable. On ne peut pas mettre en danger ni les joueurs ni le personnel, ni du matériel. Elle est condamnable. Les Marseillais ne sont pas d’accord avec ça. Comprenez aussi que la situation est plus profonde. A Marseille, ce sont les supporters qui font l’OM. Il ne faut pas l’oublier. Pendant des années, on s’en est servi… Quand j’entends Jacques-Henri Eyraud parler… Il peut le dire mais ce sont les mêmes supporters qui font l’OM. Les gens viennent juste pour voir l’ambiance du Stade. C’était l’endroit où l’on se défoule mais malheureusement il n’y a plus de défouloir. J’espère qu’il n’y en aura plus d’autres et que l’on reviendra tous dans les stades pour profiter de beaux matchs » Samia Ghali – Source : BFMTV (01/02/21)