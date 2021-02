Sampaoli débarque dans 8 jours ? Coup dur pour les minots et la bonne nouvelle droits TV… les 3 infos OM de ce jeudi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi, l’arrivée de Sampaoli se précise, pas de Youth League pour les minots et changement de répartition concernant les droits TV…

SAMPAOLI A L’OM DANS 8 JOURS?

Piste numéro une pour remplacer Villas-Boas, Jorge Sampaoli devrait rejoindre l’Olympique de Marseille à la fin du mois de février. Selon les informations du journal L’Equipe, l’Atletico Mineiro. L’OM et le coach argentin sont pratiquement d’accord sur tout, notamment les conditions salariales et la composition de son staff indique le journal l’Equipe ce jeudi. Il devrait venir avec quatre adjoints mais pas d’entraîneur des gardiens.

A LIRE : Mercato OM : Longoria se penche sur une pépite française au milieu?

Sauf retournement de situation, son arrivée à l’OM devrait donc être officialisée à la fin du mois. Le coach argentin était sous contrat jusqu’en décembre 2021 mais son club souhaite faciliter son départ vers l’OM. Il sera donc libéré dans 8 jours, soit après les deux dernières rencontres du championnat brésilien.

pas de Youth League pour les minots

Alors que la compétition devait se dérouler à partir du 2 et 3 mars prochain, celle-ci n’aura finalement pas lieu. L’Olympique de Marseille avait hérité de Liverpool pour le compte des 32es de finale. Angers, Rennes, Marseille et Paris étaient encore engagés dans la compétition parmi les clubs français.

« Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’annuler l’édition 2020/21 de l’UEFA Youth League en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses répercussions sur l’organisation des compétitions. Les restrictions de voyage auxquelles sont soumis les clubs participants engendrent des difficultés considérables dans l’organisation des matches, et deux clubs ont déjà déclaré forfait. Le Comité exécutif de l’UEFA a souligné l’impossibilité de reporter une nouvelle fois le début de la compétition et la nécessité d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité des jeunes joueurs. Malheureusement, les conditions pour reprendre cette compétition internationale de jeunes ne sont actuellement pas réunies. La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA et l’Association des clubs européens ont toutes les deux été consultées et soutiennent la proposition d’annuler, à titre exceptionnel, cette saison de l’UEFA Youth League. » UEFA – Source : Site officiel (17/02/2021)



The 2020/21 UEFA Youth League season has been cancelled #UYL https://t.co/vr0okLhvwZ — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 17, 2021

Répartition différente des droits tv ?