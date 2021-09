Sampaoli fait parler de l’OM en Angleterre !

Jorge Sampaoli a redonné le sourire aux supporters de l’Olympique de Marseille, après des mois voir des années difficiles. Style de jeu conquérant, résultat sportif positif, tout est réunit pour que l’entraineur argentin soit apprécié par les aficionados olympiens…

L’Olympique de Marseille sous Jorge Sampaoli plaît à ses supporters. L’entraineur argentin a une personnalité qui colle à la ville, et propose un football protagoniste.

Le célèbre média anglais The Guardian à même consacré un article sur le nouveau OM, dans lequel il explique en profondeur le changement de cap du club marseillais depuis l’arrivée de Sampaoli. Le travail de Pablo Longoria est aussi mis en avant dans ce succès récent…

Jorge Sampaoli is building something special at Marseille https://t.co/mu3BsHqxqo — The Guardian (@guardian) September 23, 2021

Le journaliste Riolo, est lui aussi en admiration devant l’équipe de Jorge Sampaoli.

On s’éclate quand on regarde l’OM

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fout. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)