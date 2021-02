Sampaoli libéré ? Levée de bouclier face au plan Eyraud et au moins 5 absents face à Nice… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : Mineiro songerait à libérer Sampaoli à la fin du mois, mobilisation contre le projet Agora OM et au moins 5 absents face à Nice…

Selon Globoesporte, l’Atlético Mineiro est au courant que Sampaoli continue d’avoir des discussions avec l’Olympique de Marseille. Le média brésilien précise que les contacts se sont intensifiés, Sampaoli aurait émis des doutes sur le fait de rester à Belo Horizonte.

Sampaoli mantém conversas com Olympique e pretende encerrar o Brasileiro pelo Atlético-MG.

Técnico está à espera de um contato formal do clube francês com ele e o clube mineiro para definir sua provável saída do Galo, 10 meses antes do previsto em contrato.

