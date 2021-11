Sampaoli s’exprime sur le mercato à venir, Molina dévoile des infos sur la vente, le dossier Saliba… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : Sampaoli réclame des joueurs, Molina s’explique sur la vente du club, les prêts de Saliba et Benedetto en question…

Mercato OM : Sampaoli envoie un message clair à McCourt et Longoria !

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

#Sampaoli : « On oblige Pablo Longoria et Frank McCourt à comprendre qu’il faut des joueurs confirmés à l’OM » #ConfOM #OM #LyonOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 19, 2021

Vente OM : Molina livre quelques détails sur l’Arabie Saoudite et Bin Talal !

Ce jeudi soir, Romain Molina s’est exprimé brièvement sur la vente OM dans un long Space sur son compte Twitter. Très peu bavard sur le sujet, il a en tout cas affirmé que Bin Talal n’était pas associé au club !

L’Olympique de Marseille fait l’objet de plusieurs rumeurs autour d’une vente. Cela est reparti après l’annonce du rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite. En Italie notamment, on évoque un probable investissement avec l’Inter Milan mais aussi avec l’OM !

Walid Bin Talal, qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui. — Molina

Sur son Space sur Twitter ce jeudi soir, Romain Molina a été questionné à ce sujet. Ce dernier affirme qu’il n’a pas plus de détails mais précise toutefois que les Saoudiens ne comptent pas venir à Marseille et que le prince Walid Bin Talal n’aurait pas l’intention de racheter le club.

A LIRE AUSSI : Vente OM – Vezirian : « J’ai des preuves »

« Les saoudiens à l’OM ? Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et j’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM. » Romain Molina – Source : Space Twitter (18/11/21)

Romain Molina dément les rumeurs de #VenteOM à l’Arabie Saoudite et Walid Ben Talal. pic.twitter.com/EiBL3e4CC0 — Captain Marseillais (@BisCaptain) November 19, 2021

Si tu veux obtenir une meilleure offre t’as besoin de ça — Molina

En revanche, le journaliste a précisé les raisons pour lesquelles Frank McCourt a réinjecté de l’argent dans le club. D’après lui, le propriétaire américain tente de re-qualifier le club en Ligue des Champions afin de mieux le vendre.

« L’OM, il faut le laisser en ligue des champions pour le vendre. Donc j’ai toujours pas changé ma position depuis un an et demi. C’est toujours le cas, même les pas avec le reste. Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l’OM a réinvesti cet été, c’est que le OM en a besoin économiquement. Parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre et bah t’as besoin de ça. C’est aussi simple que ça.Voilà, voilà ce que je peux dire, ne vous enflammez pas. Après je n’ai rien dit d’autre, c’est le plan qu’ils ont. Et ce qui est logique aussi parce que ton club, il faut qu’il soit le le plus haut donc c’est normal et bonne chance évidemment à l’Olympique de Marseille à ce niveau-là. » Romain Molina – Source : Space Twitter (18/11/21)

Mercato OM : Un joueur prêté définitivement vendu ?

Prêté cette saison du côté de Elche, Pipa Benedetto reviendra-t-il la saison prochaine du côté de Marseille ? A en croire les informations en provenance d’Espagne, l’attaquant argentin pourrait bien être définitivement transféré au club espagnol la saison prochaine.

Avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 12 matchs, Dario Benedetto ne réussit pas un début de saison tonitruant. Toutefois, les dirigeants de Elche, où il est prêté jusqu’en juin 2022 pensent déjà à conserver l’attaquant argentin de 31 ans. En effet, selon le quotidien espagnol AS, ces derniers seraient bien disposés à acheter définitivement Benedetto. L’option d’achat avoisinerait les 4 millions d’euros alors que l’Olympique de Marseille avait dû débourser pas moins de 14 millions d’euros à l’été 2019 pour le recruter..

Dario Benedetto monte en puissance à Elche et les dirigeants du club espagnol aimeraient le conserver à l’issue de la saison ! (as) pic.twitter.com/vOD1fR4dds — BeFoot (@_BeFoot) November 16, 2021

Les deux buts de Benedetto ont été importants — Monserrate Hernandez Marcos

A lire aussi : Vente OM – Vezirian : « J’ai des preuves »

Récemment, dans les colonnes du quotidien régional La Provence, le journaliste espagnol Monserrate Hernandez Marcos, qui officie à Onda Cero et As, évoquait les premiers pas réussis de Dario Benedetto sous le maillot du FC Elche.

« Il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été importants » Monserrate Hernandez Marcos – Source : La Provence (13/11/21)

L’ancien joueur de Boca Junior s’est notamment distingué lors d’un match face au Real Madrid en délivrant une passe décisive il y a une quinzaine de jours.

[#OM] 🇪🇸 Benedetto passeur décisif face au Real Madrid !! ▪︎Elche c’est incliné sur le score de 1️⃣-2️⃣ face au Real Madrid. À noter la passe décisif de 𝑷𝒊𝒑𝒂 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 🇦🇷 pour Pere Milla qui a inscrit le seul but du côté d’Elche. #TeamOM — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) October 30, 2021

⚽️ ¡Descontó Elche y le pone suspenso en el final! Pere Milla anotó el 1-2 ante Real Madrid por #LaLigaEnDIRECTV. pic.twitter.com/e9U5CG2msH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 30, 2021

Le chiffre : 17

Depuis son arrivée en 2019 à l’OM, Dario Benedetto a inscrit 17 buts sous le maillot du club marseillais en ayant disputé 71 rencontres toutes compétitions confondues. L’international argentin a également délivré 5 passes décisives sous le maillot blanc.

Mercato : L’OM lance la complexe opération Saliba ?

C’est clairement une des satisfactions du mercato estival de l’OM, l’ancien de l’ASSE et de l’OGC Nice William Saliba s’est imposé comme un homme fort de la défense de Jorge Sampaoli. Reste que le solide défenseur de 20 ans est prêté sans option d’achat par Arsenal…

William Saliba est prêté par les Gunners jusqu’en juin 2022 à l’OM. Aucune option d’achat n’a été intégré dans le deal mais malgré tout Pablo Longoria aimerait conserver l’ancien de l’ASSE. Selon les informations du spécialiste mercato Ekrem Konur, le club olympien devrait prochainement ouvrir des discussions avec Arsenal avec qui il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024. Les négociations n’annoncent complexes car le club anglais avait dû débourser un montant de 30 millions d’euros en 2019 pour le faire venir en provenance de Saint-Etienne. Reste à savoir ce que Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, compte faire de lui ? L’ancien adjoint de Pep Guardiola ne l’a jamais utilisé…

Des discussions avec Arsenal vont bientôt commencer — Konur

« L’Olympique de Marseille souhaite conserver définitivement William Saliba dans l’équipe. Des discussions avec Arsenal vont bientôt commencer. »Ekrem Konur – source : Twitter (15/11/2021)

Mattéo Guendouzi, lui aussi auteur de superbes performances sous le maillot de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, espère jouer encore des années avec son coéquipier. En espérant que ce soit avec le club marseillais et non avec Arsenal, l’ancienne écurie des deux recrues olympiennes.