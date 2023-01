Sanction OM : « Je trouve que c’est mérité ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce jeudi consacré à la sanction infligée par la commission de discipline à Nuno Tavares suite à son expulsion contre Montpellier lundi dernier.

Notre consultant et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Jean Charles de Bono donne son sentiment sur les trois matchs de suspension infligée par la commission de discipline à Nuno Tavares suite à son carton rouge récolté face à Montpellier en toute fin de match.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria pourrait en espérer 20M€ ?

Pourquoi se mettre dans la « mer.. » en faisant un tel geste

« Je dis que c’est logique par rapport à ce qu’il fait ! (…) Là, je ne compare pas avec ce que d’autres ont pu faire, mais le coup qu’il donne, sérieusement il fait une reprise de volée à la 89ᵉ minute, il le balaie complètement! Tu mènes 2 à 0,à la 89e minutes et tu fais une reprise de volée sur un joueur à 100 mètres de ton but C’est presque une faute professionnelle… En plus il avait déjà des choses à se faire pardonner, toutes les mauvaises prestations auparavant. Là, il marque un but et en fait marquer un autre, il est présent sur cette rencontre et puis il va faire un débordement, mais c’est tout du n’importe quoi du début à la fin sur cette action… Pourquoi se mettre dans la « mer.. » en faisant un tel geste, je ne comprends pas… Et derrière tu vas pénaliser ton équipe pour trois matchs » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (Débat Foot Marseille) 05/01/2023

A lire aussi : Mercato OM : Longoria change de stratégie pour son recrutement hivernal ?