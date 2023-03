Sanctions de la LFP, Tudor pisté et Sanchez priorité d’un grand club étranger… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. AU programme ce jeudi : nouvelle sanction pour l’OM, Tudor dans le viseur d’un club italien et Sanchez priorité de River…

50000€ d’amende et deux matches avec sursis

Le 11 février dernier l’OM a remporté 2-0 son match de Ligue 1 contre Clermont, à l’extérieur. Mais le coup d’envoi avait été reporté de 48 minutes suite à l’utilisation de gaz lacrymogène par la police. La commission de discipline de la LFP a sanctionné financièrement les deux clubs.

🔴 Incident Clermont – OM : La Commission inflige une amende de 50.000 € + la fermeture pour deux matchs avec sursis de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par l’OM. #TeamOM (LFP) pic.twitter.com/12pvOmQ7cV — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 8, 2023

Lors de la 23ème journée de Ligue 1, le 11 février l’OM s’est déplacé au stade Gabriel-Montpied, à Clermont. Mais le coup d’envoi du match avait été reporté de 48 minutes. La faute à des débordements aux abords du stade ayant conduit à l’utilisation de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre. Le 8 mars la commission de discipline de la Ligue s’est réunie pour décider des sanctions. L’Equipe rapporte que la Ligue a condamné l’OM à une amende de 50 000 euros, ainsi qu’a une fermeture du parcage visiteur pour les deux prochains matchs de l’OM à l’extérieur. La sanction concerne les matchs contre Reims et Lorient, les 19 mars et 9 avril prochain. Le Clermont Foot reçoit lui aussi une amende à hauteur de 40 000 euros.

Après le match au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor était revenu sur la victoire de son équipe, mais n’évoque pas le report du match.

Le terrain n’était pas très bon

« Les trois points sont importants. Le terrain n’était pas très bon. Je n’ai pas d’explication sur notre réussite à l’extérieur. Nous ne changeons pas notre façon de jouer. Ce sont les statistiques mais notre approche dans le jeu reste la même. Il est toujours difficile de jouer trois matches en l’espace de six jours. Ce ne sont pas seulement les jambes, c’est aussi dans la tête que cela se passe quand on voit l’intensité que nous avons mise dans le match contre Paris, mercredi. » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (11/02/2023)

Le Torino met Tudor dans sa short-list?

Après une belle saison avec l’Hellas Verone, Igor Tudor a rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2022. Seulement, le coach croate a quasiment toujours changé de club après une saison depuis le début de sa carrière. De quoi se questionner sur son avenir? Il y a quelques jours, des médias italiens affirmaient que la Juventus se mordaient les doigts de ne pas lui avoir donné sa chance.

Ce jeudi, c’est au tour du média La Repubblica d’affirmer que le Torino suit de près la situation de l’ancien joueur de la Juventus. Il ferait partie d’une short-list pour remplacer Ivan Juric qui pourrait quitter le club. Cela paraitrait étonnant de voir Tudor filer au Torino connaissant son attachement pour la Juventus.

🔴 Tudor 🇭🇷 est sur la short list du Torino en cas de départ d’Ivan Juric. La direction scrute également les entraîneurs de la Fiorentina, Bologne et le Héllas Vérone. #TeamOM (La republicca) pic.twitter.com/hnk17lfJis — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 9, 2023

Un jour Tudor reviendra pour entrainer la Juve

»Il était l’adjoint de Pirlo. Pirlo qui est passé entre Sarri et le retour d’Allegri. Effectivement il y a cette idée que la Juve a loupé le coche à ce moment là. Parce que sous Pirlo c’était lui qui donnait les entrainements qui donnait de la voix dans le vestiaire. Il avait un rôle d’adjoint mais qui était plutôt un super adjoint voir un entraineur bis. Et Tudor aurait certainement voulu enchainer à ce moment là. Au final ils sont allés sur une piste assez connue qui était Allegri. Il y a un sentiment d’amertume de ne pas avoir donné sa chance au produit Tudor à ce moment là. Surtout au vu de ce qu’il a réalisé aussi bien à l’Hellas Vérone qu’à l’OM. Pour l’anecdote quand ça n’allait pas pour la Juve en septembre, la rumeur circulait que Tudor pouvait être débauché en cours de saison. Il y avait clairement un intérêt pour faire venir Tudor à la Juve à plus ou moins court terme. C’est un entraineur qui va les intéresser de par son style de jeu de par son héritage. C’est la maison Juve, comme pour Conte. Je pense que l’histoire est déjà un peu écrite et qu’il reviendra à la Juventus. Après je ne sais pas quand. » Matthieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (23/02/2023)

Sanchez priorité de River ?

Arrivé libre de tout contrat en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est devenu un pilier de l’OM. Mais le joueur n’a signé que pour une seule saison avec une année en option. Sanchez a des objectifs élevés pour rester. Le site espagnol Fichajes rapporte que River Plate serait intéressé par le joueur.

Depuis son arrivée à l’OM, à l’été 2022, Alexis Sanchez a joué 30 matchs avec l’OM toutes compétitions confondues et a marqué 13 buts. Il est devenu un titulaire indiscutable du onze de Tudor. Malgré l’arrivée de Vitinha pour le faire souffler, Sanchez veut enchainer les matchs et jouer le plus possible. Sanchez apporte également une exigence à ses coéquipiers et une envie de gagner contagieuse. Mais il a des objectifs importants et veut gagner avec l’OM, comme il l’a expliqué en conférence de presse, le mois dernier.

« J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » Alexis Sanchez – Source : Conférence de presse (03/03/2023

Malgré ses 34 ans, l’OM souhaite conserver Sanchez, mais devra se méfier de la concurrence d’autres clubs. Le site web espagnol Fichajes affirme que River Plate et s’intéresse à Sanchez et pourrait être tenté de le recruter au mercato d’été 2023. Le joueur est une priorité du coach de River Plate, Martin Demichelis.

El delantero chileno del Marsella es uno de los grandes deseos del Millonario para mejorar su delanterahttps://t.co/HEOOOtNeSw — Fichajes.net (@fichajesnet) March 7, 2023

Il ne reste que trois mois de contrat à Sanchez avec l’OM. La qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions pèsera lourd dans le choix d’Alexis Sanchez de continuer ou non avec le club.