Sanctions Nice – OM : Maracineanu prend de nouveau la parole

Après s’être déjà exprimée au lendemain des incidents entre Nice et Marseille, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a tenu à réitérer ses propos suite aux sanctions prises par la commission de discipline hier soir.

Actuellement en déplacement à Marseille, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a enfin pris la parole suite aux sanctions prises par la commission de discipline de la LFP suite aux incidents survenus lors de la rencontre opposant l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera le 22 août dernier.

Au final, la rencontre sera rejouée dans son intégralité à huis clos et sur terrain neutre. En ce qu’il concerne Nice, la commission de discipline a décidé de sanctionner le club de 2 points de retrait (dont un avec sursis) et de 3 matchs à huis clos (dont celui contre l’OM). Roxana Maracineanu a réitéré ses propos tenus le lendemain de la rencontre.

« Les violences sont inacceptables dans les stades, qui plus est sur des acteurs du jeu », a-t-elle estimé ce matin depuis le pôle France de voile au stade nautique du Roucas blanc #OGCNOM #TeamOM https://t.co/TxPEZTT8qA — La Provence OM (@OMLaProvence) September 9, 2021

Les violences sont inacceptables dans les stades – Roxana Maracineanu

« Les violences sont inacceptables dans les stades, qui plus est sur des acteurs du jeu. Aujourd’hui, on voit que cette violence a clairement dépassé des bornes. Ça suffit ! Mais il ne faut pas attribuer ces faits aux supporters en général, on parle là de personnes violentes. On se demande tous : à qui la faute, finalement ? Je suis heureuse qu’il y ait des sanctions proportionnées à ce qu’il s’est passé, que l’on puisse rendre justice aux victimes qui sont les joueurs, car c’était inacceptable de voir des violences sur un terrain envers des acteurs qui font le spectacle sportif. Une sanction n’est jamais réjouissante bien sûr, mais il faut travailler tous ensemble main dans la main pour prévenir ces violences et faire en sorte de mettre en place toute la sécurité nécessaire autour des joueurs d’abord et pour le public qui vient voir un match. » Roxana Maracineanu – Source : La Provence (09/09/2021)

C’est normal que les joueurs réagissent – Maracineanu

Au lendemain de la rencontre entre Nice et l’OM, Roxana Maracineanu était invitée sur BFMTV pour réagir à ces incidents. Elle n’avait pas caché son indignation face à tout ce qu’il s’est passé. De plus, elle avait même tenu à apporter son soutien à tous les joueurs olympiens.

« Encore heureux que les joueurs se soient défendus. Sur un match où on s’en prend aux joueurs et aux arbitres, c’est normal qu’on réagisse. On va laisser les joueurs se faire insulter, on va laisser les gens leur jeter des bouteilles pleines d’eau ? Non, ce n’est pas possible ! (…) C’est évidemment regrettable étant donné le temps que nous avons passé à suivre des matches sans spectateurs, sans amoureux de sport, sans encouragements. Voir ça dès les premiers matches de football, ça fait de la peine, c’est intolérable parce que la première des conditions pour qu’un match se déroule c’est évidemment d’assurer la sécurité des gens qui sont sur un terrain, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs (…) Ces incidents sont une insulte d’abord pour le football, pour le sport en général et les supporters eux-mêmes. Il y a les sanctions, les interdictions de stade. Je suis prête à rouvrir ce dossier s’il le faut, si toutefois on arrive à désigner les coupables en question. Je crois qu’il faut qu’il y ait des pénalités pour le club en question. La reprise du match ou non va être l’un des éléments de l’enquête. Si les joueurs se sont sentis en danger ils ont bien fait de rester dans les vestiaires et de faire en sorte que le match ne reprenne pas. » Roxana Maracineanu – Source : BFMTV (23/08/2021)