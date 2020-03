Sanfourche dézingue Canal + (qui refuse de payer les Droit TV)

Le journaliste de RTL Philippe Sanfourche a littéralement dézingué Canal+, qui refuse de verser sa dernière échéance des droits TV pour cause de l’arrêt du championnat suite à la pandémie du Coronavirus.

Le groupe Canal plus n’entend pas régler sa dernière échéance des droits TV. Si tel est le cas, les pertes seraient estimées à 110 millions d’euros pour l’ensemble des clubs de Ligue 1. Pour le journaliste de RTL, Philippe Sanfourche , la position de la chaine cryptée est scandaleuse. C’est e qu’il a fait savoir sur son compte Twitter :

les prélèvements des abonnés seront donc suspendus dès le mois d’avril Canal+, non ?

« Pas de matchs joués, pas de droits versés. En toute logique, les prélèvements des abonnés seront donc suspendus dès le mois d’avril Canal+, non ? Si le championnat n’allait pas à son terme, il serait normal que les diffuseurs ne payent pas ce qui n’existe pas. Mais nous n’en sommes pas là. Et en attendant, tous les acteurs, clubs et ligue compris, peuvent faire preuve d’un peu de retenue. En ces temps de confinement, la décence est de penser un peu plus global, et un peu moins maison », Philippe Sanfourche