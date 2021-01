Sanson départ imminent, Longoria lui cherche déjà un remplaçant à Dortmund, Mitroglou c’est fait… Les 3 infos OM de ce samedi !

Avant le déplacement face à Monaco ce samedi, FC Marseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu : Sanson départ imminent, Longoria lui cherche déjà un remplaçant à Dortmund, Mitroglou c’est fait

Mercato OM : Longoria fonce sur un joueur du Borussia Dortmund pour remplacer Sanson?

Très proche de quitter l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson doit être remplacé. Pablo Longoria aurait montré un intérêt pour un milieu du Borussia Dortmund.

L’Olympique de Marseille est tout proche de boucler le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa contre près de 19M€. Avec le prêt de Kevin Strootman au Genoa, cela crée un gros trou au milieu de terrain qu’il va falloir combler.

Pour André Villas-Boas, c’est une certitude, il faut recruter un milieu de terrain pour terminer la saison. Après les arrivées de Pol Lirola et Arek Milik, Pablo Longoria s’active pour remplacer Sanson. Le directeur sportif aurait coché plusieurs noms, notamment celui de Mehdi Léris, joueur de Serie A ou encore Amine Harit qui évolue à Schalke 04.

DAHOUD DANS LE VISEUR?

C’est d’ailleurs en Bundesliga qu’un nouveau nom vient d’apparaître, celui de Mahmoud Dahoud, international allemand qui joue au Borussia Dortmund. Barré par l’arrivée d’Axel Witsel et d’Emre Can, le numéro 8 n’a plus beaucoup de temps de jeu.

A LIRE : Mercato OM : Sanson, départ imminent? Absent face à Monaco?

Selon Sport1, le joueur de 25 ans ne fait pas encore l’objet d’offres mais est dans le viseur de pas mal de clubs à l’étranger. En France, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aurait manifesté leur intérêt. A voir si le départ très proche de Sanson va accélérer le processus.

MERCATO OM : SANSON, DÉPART IMMINENT? ABSENT FACE À MONACO?



Un accord aurait été trouvé pour Morgan Sanson à Aston Villa ! Durée de contrat, montant du transfert, visite médicale… Voici les détails de l’opération selon plusieurs médias français !

Aston Villa et l’Olympique de Marseille auraient trouvé un accord pour le transfert de Morgan Sanson. Alors que Sky Sports parlaient d’un montant avoisinant les 17,5M€ bonus compris, RMC évoque une somme de 18 millions d’euros hors bonus !

🚨🔵⚪️ Comme annoncé y a quelques jours accord trouvé entre l’#OM et Aston Villa pour Morgan #Sanson ! Accord trouvé à hauteur de 18M€ hors bonus selon les résultats de Villa. Contrat de 4 ans et demi pour Sanson. Le joueur va passé sa VM dans les 48h. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 23, 2021

Téléfoot parle de son côté d’une offre de 19M€, soit 16M€ + 3M€ en bonus. Il devrait s’y engager pour 4 ans et demi et n’attendrait que son visa pour rejoindre l’Angleterre et passer sa visite médicale.

Info @telefoot_chaine 🔵⚪️@Morgan_Sanson8 quitte l’@OM_Officiel pour @astonvilla Accord entre 2 clubs pour 19M€ (16+3 de bonus). Contrat de 4 ans et demi. Le joueur convaincu par le projet des Vilains rejoindra Birmingham dès qu’il aura son visa validé. #MercatOM #TeamOM — Johnny Séverin (@jseverin11) January 23, 2021



A LIRE : Mercato OM : Accord trouvé pour Sanson à Aston Villa !

Sanson absent face à Monaco

La visite médicale devrait donc être effectuée dans les 48h selon Mohamed Bouhafsi. Le joueur va partir pour l’Angleterre et ne sera pas du voyage pour Monaco ce samedi soir. André Villas-Boas va devoir faire sans son milieu de terrain qu’il pensait certainement titulariser au Stade Louis II…

Non Morgan #Sanson ne jouera pas ce soir pour l’OM face à Monaco. https://t.co/6QZVm4YsDk — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 23, 2021

Mercato OM : C’est fait pour Mitroglou !

Depuis plusieurs semaines, le cas Kostas Mitroglou pose problème à l’Olympique de Marseille. La Provence affirme qu’un accord a été trouvé pour que le Grec soit libéré.

Véritable flop de l’ère Eyraud, Kostas Mitroglou est placardisé par André Villas-Boas. Ne comptant pas sur l’international grec depuis le début de la saison, il n’a pas même pas été enregistré pour participer à l’aventure en Ligue des Champions des Olympiens.

ACCORD TROUVE ENTRE L’OM ET MITROGLOU

Il devrait donc être libéré par les dirigeants marseillais afin qu’il reprenne le cours de sa carrière de footballeur. Selon les informations de La Provence, les deux camps ont trouvé un accord financiers pour les derniers mois de son contrat.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Accord trouvé pour Sanson à Aston Villa !

Il devrait s’engager avec l’Aris Salonique dans les prochains jours. Le président du club l’a même publié sur son compte Instagram. L’arrivée d’Arkadiusz Milik diminuait encore plus les maigres chances de Mitroglou de figurer dans les groupes du coach portugais.