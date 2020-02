Sanson pisté en Angleterre, Eyraud tacle Lihadji et trois absents à l’entraînement… Les 3 infos OM de ce mardi !

Carlo Ancelotti fonce sur Sanson, Eyraud ambitieux sur la formation tacle Lihadji et trois absents à l’entrainement du jour… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM: Ça se bouscule (déjà) pour Sanson ?

Buteur contre Nantes samedi après-midi (1-3), Morgan Sanson serait ciblé par des clubs anglais et un top coach européen…

Morgan Sanson réalise une très bonne saison. Evoqué dans le viseur de plusieurs clubs, il fait parti des joueurs « bankables » du club… Pourtant, l’ancien montpelliérain est resté à l’Olympique de Marseille cet hiver. Mais selon l‘Express Sport, le milieu de terrain serait une priorité de Carlo Ancelotti et de Everton pour le mercato estival 2020. West Ham, Manchester United, Tottenham Hotspur, Southampton seraient aussi sur le coup pour s’attacher les services du marseillais. Alors que les dirigeants olympiens devront vendre au prochain mercato afin de respecter les règles du Fair Play financier, le milieu de terrain souhaite jouer la Ligue des Champions avec le club olympien comme il l’a dit en conférence de presse…

ON A TOUS ENVIE DE REPARTIR AVEC LE CACH L’ANNéE PROCHAINE — SANSON

« J’ai vécu ce mercato très sereinement. Je lisais ce qui se disait sur moi en rigolant parce que je voyais qu’il y avait pas mal de bêtises… Certes, j’ai eu des offres mais en aucun cas je n’ai pensé à quitter l’OM. Même pas une seconde. On est dans une bonne phase avec un collectif qui fonctionne bien. Moi-même ça allait donc il n’y avait aucune raison de quitter l’OM a ce moment. Je suis concentré exclusivement sur cette saison, et tout ce qu’on peut dire, penser pour après juin, ce n’est pas du tout le moment d’en parler. C’est sûr que retrouver l’Olympique de Marseille en Champion’s league, on a tous envie de repartir ensemble avec le coach dans cette compétition. »

Morgan Sanson – Source : Conférence de presse

OM: Eyraud tacle Lihadji et affiche ses ambitions pour le centre de formation !

Récompensé par la FFF pour son centre de formation, Jacques-Henri Eyraud s’est exprimé sur les ambitions du club avec les jeunes marseillais. Il en a profité pour tacler Lihadji…

L’Olympique de Marseille a été érigé au rang de « prestige », au niveau de son centre de formation par la FFF. Dans un communiqué sur son site officiel, le club s’est félicité d’être aux côtés de clubs français comme Lyon, PSG, Monaco, Reims et Auxerre. Le président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a tenu à rappeler qu’il s’agit d’un « effort de longue haleine qui commence à porter ses fruits sur le terrain » avant de réaffirmer les liaisons qui existent entre le club et l’Afrique pour le centre de formation. Dans un entretient accordé à l’AFP, il en a profité pour tacler Lihadji et son entourage…

Je veux des joueurs qui ont des entourages sains et qui affichent les valeurs du club– JHE

« L’obtention de ce label est un symbole, mais c’est une vraie récompense pour ceux qui depuis trois ans ont reconstruit. Plus de 10M€ ont été investis dans la formation, dont 7M€ dans l’OM Campus, et d’autres investissements sont prévus notamment pour équiper en captage vidéo tous les terrains du centre de formation et le pôle médical. J’aimerais qu’on ait entre quatre et cinq joueurs issus de la formation qui soient parmi les titulaires dans les trois ans. Le cas Lihadji ne donne pas une image négative de la formation à l’OM. Je veux des jeunes joueurs qui affichent les valeurs du club et ont des entourages sains, qui comprennent qu’on parle ensemble d’un projet d’évolution » Jacques-Henri Eyraud – Source : AFP

OM : Trois absents à l’entraînement ouvert au public au Vélodrome !

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a organisé un entraînement ouvert au Vélodrome. Hiroki Sakai, Florian Thauvin et Nemanja Radonjic sont absents selon La Provence.

Toujours blessés, Florian Thauvin et Nemanja Radonjic ne font pas partis de l’entraînement ce mardi matin au Vélodrome. Absent du groupe pour affronter le FC Nantes samedi dernier, Hiroki Sakai n’est pas sur la pelouse. Ce mercredi en conférence de presse, André Villas-Boas devrait en dire plus sur la possibilité de voir le latéral japonais faire parti du déplacement à Nîmes.