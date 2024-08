Satriano remplace Moumbagna, 3 joueurs encore attendus cet été, et Harit poussée vers la sortie ? Les 3 infos OM de ce lundi 19 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce lundi 19 août 2024, nous évoquons la piste Martin Satriano, des recrues attendues en attaque et la décision prise concernant Amine Harit.

L’OM veut Satriano pour remplacer Moumbagna

Victoire 5-1 pour la première de Roberto De Zerbi en match officiel avec l’OM. Seul point noir la blessure au genou de Moumbagna, les Marseillais ont coché le nom de Martin Satriano pour remplacer le Camerounais.

Malgré une performance XXL de l’OM pour la reprise du championnat, la blessure de Faris Moumbagna vient entacher le parfait week-end marseillais. Très probablement éloigné des terrains pour un long moment, l’état-major phocéen s’est mis en quête de son remplaçant. Les dirigeants olympiens ont coché le nom de Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan. Auteur de 4 buts et 4 passes D avec Brest la saison passée, l’Uruguayen privilégie l’OM. Getafe est également intéressé. Cette piste s’ajoute au souhait de recruter un ailier gauche avant la fin du mercato, et si la piste Rowe traîne depuis quelques semaines c’est parce que les dirigeants ne disposent pas de fonds infinis. Avec un trop gros nombre d’indésirables toujours dans le loft, les caisses sont bouchées. L’OM songe à faire partir Bamo Meité ou Amine Harit, malgré des qualités reconnues en interne, pour libérer de la masse salariale.

🚨EXCL: 🔵⚫️🇺🇾 #SerieA | ❗️L’OM se penche sur Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan ➡️ Brest et Getafe sont là mais l’Uruguayen préfère l’OM ➡️ Les brestois ont activé une autre piste en attaque Avec @CasseJosue https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/3SC4bloXzt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2024

Le mercato s’affole à Marseille

L’Olympique de Marseille a réussi de la meilleure des manières son retour en Ligue 1 avec une large victoire à Brest. Le mercato est encore loin d’être terminé du côté de l’OM qui cherche encore à se renforcer notamment en attaque.

Les hommes de De Zerbi n’ont pas manqué leur début en Ligue 1 ce week-end. La large victoire à Brest (1-5) a marqué les esprits, d’autant que plusieurs joueurs manquaient à l’appelle et non des moindres : Koné, Brassier, Kondogbia. Seule ombre au tableau, la grave blessure de Faris Moumbagna. Touché au genou en fin de match, l’attaquant camerounais va passer des examens complémentaires ce lundi. Le club craint une absence prolongée pendant de long mois et pense déjà à recruter un nouveau joueur à son poste d’ici la fin du mercato.

Les plans du tandem Longoria/Benatia pour cette fin de mercato vont donc être bouleversés. Ils étaient jusque-là concentrés sur l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire et d’un ailier gauche. C’est donc encore au moins trois joueurs que les dirigeants marseillais veulent désormais recruter. Il faudra pour cela trouver des liquidités le plus rapidement possible et c’est pour cela que Bamo Meïté et Amine Harit se retrouvent désormais sur la liste des transferts malgré des qualités reconnues en interne.

Harit sur la liste des transferts

Selon La Provence, l’OM aimerait garder un effectif d’environ 18 joueurs avec des jeunes en complément. (Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah). Il serait donc contre-productif de garder Amine Harit sur le banc avec son niveau de salaire actuel.

Après une large victoire contre le Stade Brestois samedi dernier (1-5), L’Olympique de Marseille est concentré sur le futur. Le club phocéen souhaite garder un effectif avec une moyenne d’âge basse, pour assurer l’avenir de l’équipe. Du haut de ses 27 ans, Amine Harit est placé sur la liste des transferts.

De Zerbi : « Un OM pour le futur »

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite conserver un effectif de 17 ou 18 joueurs. Les dirigeants aimeraient également garder de jeunes joueurs en complément : Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont ou encore Keyliane Abdallah. « On essaye de construire un OM pour le futur. J’aimerais rester longtemps ici », a déclaré Roberto De Zerbi, en conférence de presse, vendredi dernier.

Il est toujours sur le marché et l’OM ne veut pas le cantonner sur le banc 👉 https://t.co/sDoe1KDC3a pic.twitter.com/lSvbobWYY7 — La Provence OM (@OMLaProvence) August 19, 2024

