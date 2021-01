Seconde offre pour Milik ? Grosse polémique déclenchée par Thauvin, une solution pour les droits TV… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Ce jeudi au menu : L’OM fait une seconde offre pour Milik, la grosse polémique déclenchée par Florian Thauvin, la LFP a trouvé une solution pour les droits TV…

Mercato : L’OM fait une seconde offre pour Milik ?

André Villas-Boas dispose d’un latéral droit, Pol Lirola qui a disputé ses premières minutes mercredi face au PSG. Le coach olympien aimerait maintenant voir débarquer un attaquant, et Pablo Longoria serait toujours actif dans le complexe dossier Milik.

Selon le journaliste de Sky Sports Italia, Gianluca Di Marzio, l’OM avait fait une première offre évaluée à 5-6 millions d’euros, La direction olympienne serait revenue à la charge avec une seconde offre estimée à 7-8 millions (plus des bonus). Cependant, le président De Laurentiis aurait rejeté cette proposition. Napoli aurait fixé la barre à 15M€, une offre de 10M€ plus des bonus pourrait convaincre le club italien. Problème, il faudra aussi convaincre l’attaquant polonais qui aurait des offres énormes de grands clubs européens comme la Juventus pour juin prochain…

OM : La grosse polémique déclenchée par Florian Thauvin !

Florian Thauvin est au cœur d’une grosse polémique. Tout a commencé par un gros câlin. Un groupe câlin avec « Kylian », juste avant le coup d’envoi du match entre Marseille et Paris. Une accolade chaleureuse entre Florian Thauvin captée par les caméras de Canal + dans le rond central. L’attaquant de l’OM ensuite franchi la ligne jaune et déclenché la colère des supporters marseillais en échangeant son maillot avec la starlette du Paris Saint Germain à la mi-temps de la rencontre au moment de retourner dans le vestiaire.

Cette scène également filmée par la chaîne cryptée a déclenché une avalanche d’insultes et de critiques à l’encontre de celui qui portait le brassard de capitaine lors de la seconde période après la sortie de Steve Mandanda. Les deux joueurs sont certes amis en dehors du terrain, mais comment Florian Thauvin qui connaît parfaitement cette ville et ses supporters ne peut-il pas comprendre que de tels gestes face à un rival historique sont strictement interdits quand on porte le maillots de l’OM ?

Droits TV : Médiapro, Canal +, beIN Sports… La LFP a trouvé une solution?

Décidément, les problèmes liés droits TV de la Ligue 1 ne sont pas prêts d’être réglés… Mediapro, qui devait stopper ses activités dès le 27 décembre devrait continuer jusqu’à la fin du mois de janvier. Canal +, qui était le favoris pour les reprendre a rendu ses lots pour relancer un appel d’offres.

Avec ce fouillis, la LFP va devoir prendre des décisions pour continuer à diffuser ses matchs. Selon France Info, la Ligue songerait sérieusement à diffuser ses matchs seul, sans diffuseur. L’idée serait de les proposer en OTT, sur un site de streaming.

Financièrement, cela ne rapporterait pas grand chose à la LFP et aux clubs mais cela permettra au moins aux supporters de pouvoir regarder les matchs. France Info affirme que cette solution serait évidemment temporaire, le temps qu’un diffuseur rachète les droits de diffusion.