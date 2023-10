Selon Bouchet, c’est un scandale « le PSG et l’OM auraient dû se partager 700 M€ environ ! »

« Vincent Labrune a vendu aux présidents de clubs et aux autorités politiques (Élysée, Matignon, Bercy et Ministère des Sports) que la seule solution de sauver le foot français après les crises du Covid et Mediapro était l’arrivée d’un fonds. (…) Ce contrat est catastrophique, juge Christophe Bouchet. Aucune autre Ligue n’a signé avec un fonds sans caper le deal dans le temps. En Espagne, c’est sur 50 ans à 8 % et sans le Real Madrid et le FC Barcelone. Si j’étais président de club, j’attaquerais en justice pour récupérer mes droits. (…) Les deux tiers de la valeur économique de la L1 c’est le PSG et l’OM. Si on va au bout de cette logique, sur le 1,1 milliard qui revient aux clubs, ils auraient dû se partager 700 M€ environ. Que Rennes et Nice perçoivent presque autant que l’OM ce n’est pas possible. Idem pour Nantes, Bordeaux ou Saint-Étienne, des clubs historiques, qui sont dans la même catégorie que Clermont ou Lorient… L’accord n’aurait jamais pu voir le jour sans le PSG donc Labrune a concédé à Nasser al-Khelaïfi que son club se rattraperait en percevant 35-40 % des droits internationaux réservés aux seuls clubs européens en fonction des points UEFA. »