Sertic annonce sa retraite, Civelli voit en Balerdi un très gros potentiel, Thauvin passe un cap… Les 3 infos OM de ce jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Ce dimanche au menu : Sertic annonce sa retraite, Civelli voit en Balerdi un très gros potentiel, Thauvin passe un cap.

Mercato OM : Civelli voit très grand pour cette recrue marseillaise à fort potentiel !

Intéressant ce vendredi soir face au Racing Club de Strasbourg, Leonardo Balerdi s’est fait encenser par un ancien défenseur de l’Olympique de Marseille : Renato Civelli.

Leonardo Balerdi a été recruté lors du mercato d’été en provenance du Borussia Dortmund. Un prêt avec une option d’achat de 15 millions d’euros.

Il peut devenir un très bon joueur avec le temps, j’en suis sûr

Titularisé ce vendredi soir face à Strasbourg en l’absence d’Alvaro (suspendu), l’international argentin a été plus que satisfaisant. Renato Civelli, ancien joueur de l’Olympique de Marseille a évoqué la progression de son jeune compatriote. Selon lui, il risque de devenir un très bon joueur.

« En fait, Balerdi n’a jamais vraiment joué tous ses clubs précédents. Ni à Boca Juniors, ni à Dortmund. C’est un jeune qui a besoin qu’on lui donne du temps de jeu, de la régularité. Si tu connais un peu le foot, tu sais que Balerdi est un bon joueur. Il peut devenir un très bon joueur avec le temps, j’en suis sûr. Il joue à un poste où il va devoir se tromper pour apprendre, c’est normal. A l’OM, personne ne te fait de cadeaux alors il faut être costaud dans ta tête, et il l’est. (…) Il a une mentalité top : il veut apprendre, grandir et surtout il ne pense pas qu’il sait déjà tout. Balerdi, c’est joueur intelligent comme Vito Hilton qui joue encore en L1 à plus de 40 ans »

Renato Civelli – Source : L’Equipe (08/11/20)

OM : THAUVIN A PASSÉ UN CAP IMPORTANT !



Ce vendredi lors du déplacement à Strasbourg, Florian Thauvin a passé la barre de 200 matchs sous le maillot de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Un cap important dans sa carrière.

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 1-0 à Strasbourg ce vendredi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, André Villas-Boas a une nouvelle fois positionné Florian Thauvin en attaque, mais cette fois-ci en compagnie de Valère Germain.

THAUVIN PASSE LE CAP DES 200 MATCHS A L’OM

Le numéro 26 de l’Olympique de Marseille n’a pas trouvé le chemin des filets ni même été décisif. Le but de la rencontre a été marqué lorsqu’il est sorti de la pelouse. Malgré cela, cette rencontre a été spéciale pour Florian Thauvin.

En effet, l’ancien Bastiais a joué son 200e match sous le maillot de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Un cap important qui montre sa longévité dans le club. En fin de contrat en juin prochain, des discussions auraient débuté entre Pablo Longoria et son entourage afin qu’il prolonge à l’OM…

8 saisons et une histoire d’amour avec l’Olympique 💙@FlorianThauvin a joué vendredi son 𝟐𝟎𝟎𝐞 match de @Ligue1UberEats sous les couleurs 🔵⚪️ pic.twitter.com/ORVc8zftHC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2020

On doit travailler tous ensemble pour trouver la meilleure solution — LONGORIA

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot (19/10/20)

Mercato ex OM : Sertic met fin à sa carrière de footballeur !

Ce dimanche sur Canal +, Grégory Sertic annonce officiellement qu’il met fin à sa carrière. Depuis sa fin de contrat à l’OM, l’ancien Girondin n’a pas retrouvé de club.

Passé par l’OM entre 2017 et 2020, Gregory Sertic n’aura joué que 25 matchs sous le maillot bleu et blanc… A 31 ans, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a annoncé sur Canal + qu’il mettait fin à sa carrière de footballeur.

200 matchs en Ligue 1

Depuis son départ de l’OM, en fin de contrat, il n’a pas retrouvé de club. Une nouvelle blessure qui aurait été mal soignée vient également l’empêcher de continuer sa carrière. Il aura joué 200 matchs en Ligue 1 entre 2008 et 2020.