« Si ce joueur dispute 20 ou 30 minutes à l’OM, il va manger la pelouse! »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Jalile Zeroual est revenu sur le parcours de Sofiane Sidi Ali. D’après lui, l’Olympique de Marseille a besoin de ce type de joueur, « très technique » et qui donne tout pour le maillot olympien.

Convoqué pour la première fois dans le groupe professionnel de l‘OM face à Rennes (1-1, 8-9, ap.TAB), Sofiane Sidi Ali est un joueur qui suscite des interrogations. Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Jalile Zeroual est revenu sur le parcours de l’Algérien. Selon lui, le club phocéen a besoin de ce type de joueur, « très technique » et qui « mange la pelouse ».

« Il y a aussi un joueur qui est capitaine de la National 2, Sofiane Sidi Ali, qui est un bosseur. Il avait signé en Grèce à l’époque où Anigo avait récupéré une équipe. Cela ne s’était pas forcément bien passé, après il y a eu le Covid, cela a été compliqué, a déploré Zeroual. Il a signé à Rousset et l’année dernière à l’OM. Il a récupéré le brassard, il est décisif, il marque et il délivre des passes décisives dans une équipe qui ne fonctionne pas. Pour moi, si ce joueur dispute 20 ou 30 minutes, il va manger la pelouse. Je pense que notre salut viendra par ce genre de joueur qui a connu des moments compliqués, qui va profiter du moment et qui va mouiller le maillot. Il est très très technique. Je vous invite à aller voir les buts qu’il a marqué », a-t-il ajouté.

