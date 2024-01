Son meilleur poste, le favori pour la CAN… Harit se confie !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant le début de la CAN, qui débutera le 13 janvier prochain, Amine Harit s’est confié à RMC. Le milieu de terrain de l’OM qui va défendre les couleurs du Maroc a évoqué son poste préférentiel mais aussi le favori de la compétition…

Il fait parti des 8 joueurs africains de l’OM sélectionnés pour cette CAN 2024, Amine Harit a évoqué son poste et c’est celui qu’il occupe avec l’OM actuellement. « Avec l’OM en ce moment, je ne suis pas « dix » malgré à ce que les gens peuvent penser, je suis plutôt relayeur, « huit » qui part de plus bas. Moi c’est ce que je préfère, pouvoir venir rechercher des ballons un peu plus bas, casser des lignes par le dribble ou par la passe. Après je sais qu’il peut avoir besoin de moi sur le côté, à l’intérieur le coach en sélection. Je suis prêt à jouer n’importe où mais je vais le redire encore parce cette question me suit depuis des mois : oui je préfère jouer au milieu de terrain ! »A lire : OM: Longoria mise gros sur ce trio d’avenir !

🏆 « Ça va être l’une des meilleures CAN de l’histoire » : Amine Harit se livre au micro de RMC Sport avant d’aller défendre les couleurs du Maroc en Côte d’Ivoire. https://t.co/JCWHFUFtOl — RMC Sport (@RMCsport) January 1, 2024

Concernant la CAN 2024, Harit désigne clairement un favori et c’est le Sénégal de ses coéquipiers marseillais Gueye, Ndiaye et Sarr: « C’est le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d’Afrique donc ils sont favoris. Après je pense qu’on a une très, très bonne équipe nous aussi. Il y a la Côte d’Ivoire aussi qui organise la compétition donc il va falloir les prendre au sérieux. Il y a énormément de pays avec de la qualité, mais une CAN ne se gagne pas qu’avec de la qualité, il y a de l’abnégation, de la détermination et du mental. Ce sont ces choses-là qui vont faire la différence et je pense que ça se vaut. »