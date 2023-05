Statistiques : Toulouse peut-il freiner Lens et aider l’OM ?

Après son sacre en Coupe de France samedi contre Nantes, Toulouse affronte Lens ce mardi. Si plusieurs observateurs redoutent l’enchaînement des matchs pour les toulousains, l’histoire récente révèle que le vainqueur de la Coupe est souvent au rendez-vous lors du « match d’après ».

Au coude à coude avec l’Olympique de Marseille dans la course à la deuxième place, le RC Lens se déplace à Toulouse ce mardi dans un match en retard de la 33e journée de ligue 1. Le Téfécé a remporté ce samedi la Coupe de France contre le FC Nantes (5-1) mais retrouve déjà le championnat. La programmation de ce match a quelque peu énervé les supporters marseillais qui estiment que les Lensois ont bénéficié de plus de repos et ont pu préparer ce match de la meilleure des manières possible. En effet, ce match entre les Violet et les Sang-et-Or s’annonce déjà décisif dans pour la deuxième place. En cas de succès, les nordistes reviendraient à une longueur de l’OM avant de recevoir les marseillais quatres jours plus tard à Bollaert dans ce qui ressemble à une finale pour la deuxième place.

