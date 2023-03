Reims – OM (1-2) Tudor : « C’est peut-être pour ça qu’on a arrêté de jouer… »

L’OM a gagné 2-1 face à Reims, à l’extérieur, grâce à Alexis Sanchez double buteur. À la fin du match, au micro de Prime Vidéo, Igor Tudor, se félicite de cette victoire, dans un match difficile.

Les matchs faciles, ça n’existe pas – Tudor

« C’est une grande victoire. On a arrêté de jouer alors que je leur disais de continuer à jouer. Il y a eu de la tension parce qu’on voulait vraiment garder ce résultat. C’est peut-être pour ça qu’on a arrêté de jouer. Il n’y a pas de matchs faciles, ça n’existe pas. Je leur ai dit qu’il faisait changer des choses. Félicitations à mes joueurs. Je ne savais pas que c’était notre 8e victoire d’affilée à l’extérieur. Je ne regarde pas le classement donc je ne le savais pas. On est deuxième c’est bien. Je veux motiver l’équipe. Je veux qu’ils aient des petits objectifs. En défense on a cette capacité à répéter les efforts dans les entraînements. On veut jouer de cette manière. Mais c’est très exigeant. Jouer ce genre de football est plus difficile en France qu’en Italie. Rongier est un mélange de suisse et d’allemand. Il est comme un robot, c’est incroyable. Il est rapide, il anticipe. C’est fantastique. » Igor Tudor – Source : Prime Video (19/03/2023)