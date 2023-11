L’Olympique de Marseille concède un match nu face à Strasbourg (1-1) ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Clauss est le seul buteur côté marseillais. Il s’est exprimé au micro de Canal + juste après la rencontre :

« On a fait de très bonnes choses en première période, on doit tuer le match car on a de grosses occasions de buts. On prend un but , c’est comme ça mais je pense qu’on doit quand même mener au score à la mi-temps. On voulait repartir sur des grosses bases en seconde période mais Strasbourg à changé de façon de jouer. Dans les sorties de balles c’était plus facile pour eux et nous on a subi un peu plus même si l’on n’a pas pris de buts. On a eu du mal à réagir au changement tactique de Strasbourg en 2e mi-temps. Ce sont des ajustements, mais il faut parvenir à contrer ce genre de problème que l’on nous pose. On aurait dû parvenir à reprendre le contrôle du jeu. Le résultat n’est pas suffisant ce soir, » a ainsi déclaré Clauss au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.

