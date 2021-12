Strasbourg – OM : Stephan lance déjà la réception des Marseillais !

Après la victoire face à l’OGC Nice sur le score de 3-0, Julien Stephan a été questionné sur la réception des Marseillais. Le coach strasbourgeois prépare déjà cette rencontre et espère une folle ambiance à La Meinau !

L’Olympique de Marseille n’a pas vraiment réussi à reprendre la confiance face à Brest malgré une victoire à Nantes la semaine dernière. Les hommes de Sampaoli ne sont pas dans les meilleures dispositions pour le déplacement à Strasbourg qui s’annonce chaud dimanche prochain.

Cette équipe marseillaise est une formation surprenante — Stephan

Les Strasbourgeois quant à eux sont gonflés à bloc. Proches du podium grâce à leurs récents bons résultats, ils se sont imposé sur le score de 3-0 face à l’OGC Nice ce dimanche. A la fin de ce match, Julien Stephan a été questionné au sujet de la réception des Marseillais. L’ancien entraîneur du Stade Rennais prépare déjà cette rencontre et ne se démonte pas face à l’OM de Sampaoli !

« On va préparer la réception de l’OM la semaine prochaine, dans une Meinau à l’atmosphère qui sera sans doute incroyable. On va profiter de cette semaine pour bien récupérer et, avec beaucoup d’humilité et de force, préparer la réception de cette équipe marseillaise qui est une formation surprenante et qui peut venir jouer dans différents systèmes avec des joueurs de talent. On ne part pas favoris, mais on vendra chèrement notre peau » Julien Stephan – Source : Conférence de presse (04/12/21)

On va tout faire pour prendre les trois points face à l’OM — Perrin

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin, s’est exprimé au sujet de ce match un peu spécial pour lui. L’actuel défenseur du RCSA ne veut pas faire dans les sentiments et espère bien se défaire de son club formateur !

« Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Pas personnellement pour moi, mais pour toute l’équipe. On a fait un très très gros match, que ce soit défensivement et offensivement. On est très contents de ce qu’on a fait et je pense qu’il faut reproduire ça le plus rapidement possible. Je suis content, on va les (l’OM) recevoir à la Meinau. Ça va être une belle ambiance, un beau match. Si après on peut gagner, ça ne me dérangerait pas de prendre les trois points face à Marseille. C’est le dernier match à domicile avant la trêve, on va tout faire pour prendre les trois points. (…) On a fait une très grosse performance, mais il ne faut pas s’enflammer. On peut vite se prendre une gifle ». Lucas Perrin – Source: Zone Mixte (05/12/2021)