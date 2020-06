Strootman et Mitroglou pour 0€? Germain suivi par 4 clubs, une piste de Villas-Boas vers l’OGC Nice… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos du jour ! Au menu ce dimanche : Strootman et Mitroglou pour 0€? Germain suivi par 4 clubs, une piste de Villas-Boas vers l’OGC Nice.

Mercato : L’OM envisage de laisser partir Strootman et Mitroglou pour 0€?

Selon le journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille ne serait pas contre le fait de laisser filer Kevin Strootman et Kostas Mitroglou libres cet été pour économiser leur salaire…

L’Olympique de Marseille est en difficulté financière. Le club serait même prêt à écouter des offres pour Florian Thauvin aux alentours de 20 millions d’euros. L’Equipe explique ce dimanche que le club a revu ses prétentions à la baisse pour les ventes et verrait d’un bon oeil de faire des économies sur les salaires.

Strootman, l’un des plus gros salaires du club

Kevin Strootman, qui a été poussé vers la sortie au mercato estival 2019 n’avait pas trouvé de bon de sortie. Un an plus tard, la situation est la même pour le Néerlandais qui, s’il trouve un club, pourra partir libre. L’OM n’espère plus un transfert du joueur acheté 25 millions d’euros mais aimerait au moins économiser son salaire qui est l’un des plus élevés de l’effectif (4 millions d’euros par an)

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM prêt à sacrifier Thauvin à prix réduit?

Selon L’Equipe, la situation est la même avec Kostas Mitroglou qui devrait revenir à Marseille prochainement. Le Grec qui n’a convaincu personne à l’OM et qui sort d’un prêt au PSV Eindhoven sera lâché libre s’il trouve un accord avec un club.

L’OM prêt à brader Thauvin Dans un contexte économique délicat, l’OM se satisferait d’une vingtaine de millions d’euros pour l’international français, en fin de contrat dans un an https://t.co/qV6T3wbtPb pic.twitter.com/5sKs2TAcEx — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 20, 2020

Mercato : Un latéral gauche de Ligue 1 pisté par l’OM file à l’OGC Nice?

L’Olympique de Marseille s’était activé sur la piste Hassane Kamara ces dernières semaines… Nice-Matin nous informe ce dimanche que le joueur du Stade de Reims va filer au Gym !

L’Olympique de Marseille se serait positionné sur le joueur du Stade de Reims, Hassane Kamara. Le latéral gauche a impressionné cette saison et aurait été une bonne alternative à Jordan Amavi dans l’effectif d’André Villas-Boas.

Kamara signe à l’OGC Nice pour près de 4 millions d’euros…

Ce dimanche, Nice-Matin nous informe que l’OGC Nice aurait trouvé un accord avec le joueur rémois. Les deux clubs se seraient également entendus pour une indemnisation de transfert avoisinant les 4 millions d’euros. Un échec pour l’OM qui appréciait le profil du natif de Saint-Denis.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM envisage de laisser partir Strootman et Mitroglou pour 0€?

L’OGC Nice devrait donc signer son quatrième joueur du mercato après Robson Bambu, Flavius Daniliuc et l’ancien international français Morgan Schneiderlin. Le recrutement de l’équipe coachée par Patrick Vieira commence à ressembler à quelque chose. Il y a quelques mois déjà, plusieurs médias affirmaient que les Aiglons disposeraient de près de 80 millions d’euros pour se renforcer cet été.

Mercato OM : Plusieurs clubs intéressés par Valère Germain?

Dans un long article faisant état du mercato estival de l’Olympique de Marseille, le journal L’Equipe s’est intéressé au dossier Valère Germain. Selon le quotidien sportif, l’attaquant est pisté par quatre clubs mais ne serait pas pressé de quitter l’OM…

L’Olympique de Marseille aurait mis plusieurs de ses joueurs sur la liste des transferts. Ce samedi soir, le journal L’Equipe nous expliquait que Florian Thauvin était à vendre et que l’OM se contenterait même d’une offre de 20 millions d’euros pour l’ailier.

3 clubs européens et 1 de MLS…

Autre joueur placé sur la liste des transfert : Valère Germain. L’ancien attaquant de l’AS Monaco ne semble pas faire parti des plans du club pour l’avenir. Quatre clubs s’intéresserait à lui selon son entourage : Bordeaux, Orlando, Mayence et Valladolid. Pour le moment, Germain ne serait pas pressé de quitter l’Olympique de Marseille, surtout avec la perspective de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM envisage de laisser partir Strootman et Mitroglou pour 0€?

En fin de contrat en 2021 comme Florian Thauvin, il pourrait patienter une saison supplémentaire afin de jouer la C1 avec l’OM et se trouver un nouveau challenge l’an prochain. Le club souhaiterait cependant récupérer quelques millions de son transfert dès cet été bien que le quotidien sportif ne donne aucun chiffre. Sur transfermarkt, Valère Germain est évalué à 4 millions d’euros.