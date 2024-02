Super League, la mise au point de l’OM !

Laporta a cité l’OM comme soutien de la Super League dans une interview en Catalogne ce vendredi matin. De son côté, Longoria continue de démentir !

L’Olympique de Marseille a tenu à réagir immédiatement : « Pablo Longoria a déjà parlé publiquement le 21 décembre dernier et la position du club n’a pas changé. »

Ce jour là, le président marseillais avait déclaré ceci : « Je considère qu’avoir trois ou quatre compétitions organisées par autant d’organisateurs différents, c’est la catastrophe du football. Si c’est le cas, je vois un avenir difficile pour le monde du foot. Ce n’est pas le moment de la division ». Avant d’être encore plus clair: « Sur la question de la Super League et l’OM, je tiens à nier complètement ».

Les principaux clubs ayant déjà donné leur accord comme la Juventus, le Real ou encore le FC Barcelone envisagent toujours de lancer cette compétition pour 2025.

As confirmed by Joan Laporta, these are the clubs that are currently confirmed members of the European Super League:

– FC Barcelona

– Real Madrid

– Inter Milan

– AC Milan

– Napoli

– AS Roma

– Marseille

– Club Brugge

– Anderlecht

– Ajax

– PSV

– Feyenoord pic.twitter.com/L5FkncDzdA

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 2, 2024