Super League : L’OM devait être un des 5 invités lors de la première version…

Alors que le projet de Super League est déjà abandonné par une partie des 12 équipes, l’OM étant en discussion lors de la premiere version de ce projet afin d’être un des 5 clubs invités…

48 heures après son lancement officialisé par 12 clubs européens, la Super League a déjà connu de nombreux désistements mardi ! Les six clubs anglais Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool et Chelsea ont officialisé leur départ. L’Inter Milan et l’AC Milan devraient suivre. L’Atlético de Madrid pense aussi à partir alors que le FC Barcelone n’aurait pas encore retourné sa veste, dans le sillage des leaders la Juventus et le Real Madrid. Le projet n’est pas abandonné mais va être « remodelé » dixit un communiqué. Hier sur RMC, le journaliste Mohamed Bouhafsi a expliqué que l’OM faisait partie des 5 clubs « invités » dans la première version de 2018…

« Des réunions se sont tenus au centre RLD avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Samapoli souhaite conserver Balerdi et Lirola, Longoria veut négocier avec Dortmund et la Fiorentina. Par contre Ntcham et Cuisance ne seront pas conservés. Ils aimeraient aussi garder Thauvin, Amavi mais aussi Milik. (…) Ceux qui ont créé la Super League cette saison, avait déjà travaillé sur une première version en 2017/2018, dans les 5 clubs invités pour la première saison il y avait l’OM. » Mohamed Bouhafsi – source : RMC (20/04/2021)