Super League : Sampaoli veut que l’on analyse « cet attentat contre l’illégalité des chances »

Jorge Sampaoli a donné son avis sur le projet de Super League avorté. Le coach argentin de l’OM aimerait qu’une analyse soit faite vis à vis de l’égalité des chances dans le football…

Jorge Sampaoli a été interrogé sur le projet de Super League qui n’a pas aboutit en début de semaine. Le coach argentin veut tirer les leçon de ce raté, il estime que maheuresment les inégalités sont dans l’esprit du monde actuel…

A lire : SUPER LEAGUE : L’OM DEVAIT ÊTRE UN DES 5 INVITÉS LORS DE LA PREMIÈRE VERSION…

Il ne faut pas séparer les humains en deux groupes distincts — Jorge Sampaoli

« Dans le foot comme dans le monde en général, l’un des plus gros problèmes ce sont les inégalités. Les inégalités des chances face aux opportunités. Il n’est pas étonnant qu’un groupe de clubs puissants économiquement ait cherché à se réunir et à priver les petits clubs d’une compétition. C’est dans l’esprit du monde actuel. Il faut faire en sorte que ce projet n’aboutisse pas. Il ne faut pas séparer les humains en deux groupes distincts. Concernant la position du club, le président s’est détaché de ce projet. Ce qui est important, c’est que cet attentat contre l’illégalité des chances soit analysé de façon globale ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/04/2021)

Sur la Cadena Ser, l’instigateur et le leader de cette Super League, Florentino Perez a avoué que le projet était en stand-by.

On aurait dit qu’on voulait tuer le football. Qu’on venait de lâcher une bombe atomique — Perez

« Cela fait des années que l’on travaille sur ce projet. Peut-être que nous n’avons pas su l’expliquer. Peut-être que j’y arriverai mieux aujourd’hui. Je n’ai jamais vu une telle agressivité de la part du président de l’UEFA et de la part de présidents des ligues (européennes), comme celle d’Espagne. On aurait dit que c’était quelque chose d’orchestré. (…) On aurait dit qu’on voulait tuer le football. Qu’on venait de lâcher une bombe atomique. Alors qu’on essayait simplement de sauver le football ». Florentino Perez – source : Cadena Ser (21/04/2021)