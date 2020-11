SuperLigue Européenne : la place de l’OM loin d’être assurée…

Les plus gros clubs européens poussent très fort pour la création rapide d’une SuperLigue Européenne semi-fermée. Et si l’Olympique de Marseille n’en faisait finalement pas partie ?

Même si Jacques-Henri Eyraud n’a jamais caché son intérêt pour cette compétition, il n’est pas dit que le club qu’il préside fasse partie des heureux privilégiés appelés à la disputer. En effet, selon Mundo Deportivo voici la liste des clubs retenus pour le moment :

– Barcelone

– Real Madrid

– Atlético Madrid

– Cinq clubs anglais parmi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham

– Bayern Munich

– Borussia Dortmund

– Juventus

– Milan AC

– Inter Milan

– Paris Saint-Germain

Le quotidien espagnol ajoute qu’un second club français pourrait accompagner le PSG. L’OM ? Lyon ? Le second strapontin, s’il est décerné, risque en tout cas de voir une nouvelle bataille féroce s’engager entre les deux clubs.

14 déjà retenus et beaucoup de candidats supplémentaires ?

Si 18 équipes pourraient être inscrites pour cette première version, les clubs cités plus haut trustent déjà 14 places. Mundo Deportivo précise qu’il devrait y avoir un certain nombre de places fixes et d’autres variables en fonction d’un système éliminatoire ou d’invitations, pas encore décidée. En plus d’un éventuel second club français, l’incorporation éventuelle des clubs suivants est à l’étude : Ajax Amsterdam, FC Porto, Benfica Lisbonne, CSKA Moscou, Zenit Saint-Pétersbourg, AS Roma, Naples et Atalanta.

Bref, beaucoup de candidats pour peu d’élus.