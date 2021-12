Supporters : Cette future mesure proposée par le ministre va faire parler…

La violence ne s’arrête pas dans les stades de football. Les autorités tentent d’endiguer ce phénomène et Jean-Michel Blanquer le ministre de l’Éducation nationale a évoqué une possible mesure…

En effet, Jean-Michel Blanquer estime que des sièges avec nom réservé est une possibilité pour le futur. Une sorte de plan Leproux généralisé ?

On arrivera probablement dans le futur à des sièges personnalisés, avec votre nom réservé, un peu comme au spectacle

« Rappelons que c’est un phénomène propre au football. Quand on regarde les autres sports, on n’a pas tellement ce genre de phénomène. Le football est traversé par ces violences parce que quelques énergumènes, ultra-minoritaires, essaient d’imposer leur violence qui n’a rien à voir avec le football. On doit prendre des mesures fortes sur cette question. C’est ce sur quoi on a travaillé avec Gérald Darmanin et Roxana Maracineanu. Prenons un exemple de ces mesures : l’interdiction de stade pour ces personnes qui créent des violences. Cela suppose une évolution technique des stades. On arrivera probablement dans le futur à des sièges personnalisés, avec votre nom réservé, un peu comme au spectacle. Ainsi, une personne qui aura été repérée comme ayant commis des violences ne pourra plus jamais aller dans un stade, ou en tout cas pendant une période longue. Nous avons des échanges avec Noël Le Graët sur ces questions pour la mise en œuvre de ce type de dispositif. » Jean-Michel Blanquer – Source: BFM Politique (19/12/2021)

Jean Michel Aulas a finalement écopé d’une suspension de 10 matchs donc 5 fermes suite au match Lyon – OM pour avoir exercé une certaine pression sur l’arbitre afin qu’il reprenne la rencontre. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a donné son sentiment sur cette sanction.

