Supporters en colères, un jeune attaquant du centre visé par plusieurs clubs de L1, éviter le dépôt de bilan… Les 3 infos OM du jour

Des supporters en colère et une banderole hostile à la commanderie !

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Angers hier soir (2-1) lors de la 17e journée de Ligue 1, tandis que tous ses concurrents Lyon, Paris, Lille et Rennes se sont imposés. Le club marseillais a enchainé 2 défaites et un nul sur les trois dernières matchs, ratant ainsi une opportunité en or d’être tout en haut du classement à mi parcours.

On espérait tous une victoire de l’Olympique de Marseille hier soir pour le dernier match de l’année, mais les olympiens sont passés complètement au travers de cette rencontre face à Angers. Les marseillais ont livré une première période catastrophique, « désastreuse » selon les mots d’André Villas Boas. Et il l’ont payé au prix fort..

A lire aussi : Angers – OM (2-1) Villas-Boas : « La première mi-temps était désastreuse »

Alors qu’ils étaient dans une position extrêmement favorable en Ligue 1, il y a peine une semaine, les olympiens ont finalement tout gâché lors des trois derniers matchs en enchaînant deux défaites et un nul.

Hier, c’est en effet l’OM qui fait la très mauvaise opération au classement car tous les concurrents directs ont gagné (Lille, le PSG, Lyon et même Rennes).

Bonnes fêtes à tous, sauf ceux qui salissent notre maillot. #OM 🔵⚪️ pic.twitter.com/OKpYvRHO6B — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) December 24, 2020

Furieux des supporters olympiens membres de « La Vieille Garde » se sont rendu à la commanderie pour faire par de leur mécontentement… Ils ont ainsi déployé une banderole aux abois du centre d’entrainement : « Honte à vous, cassez-vous tous », est-il écrit.

Finances : « Il y a une urgence d’ici à la fin de saison de façon à éviter les dépôts de bilan »

L’OM, Lyon, le PSG, Lille et tous les autres… Nul n’est épargné par la crise économique qui frappe actuellement le football au niveau mondial. Dans les colonnes du journal l’Equipe, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler évoque la situation financière catastrophique des clubs de football professionnel qui traversent une crise sans précédent avec l’affaire Média Pro et la pandémie du Coronavirus.

Les clubs de Ligue 1 traversent actuellement une crise économique sans précédents. Dans les colonnes du journal l’Equipe, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler, indique que si les joueurs ne baissent pas leur salaire de nombreux clubs pourraient faire faillite d’ici la fin de la saison :

A lire aussi : Angers – OM (2-1) Villas-Boas : « La première mi-temps était désastreuse »

Il y a aussi une réflexion à mener sur le « salary cap —

« Sans réduction drastique de la masse salariale, il n’y a pas de pérennité du modèle. On rentrera, la saison prochaine, dans une situation où les clubs français auront consommé la totalité de leurs fonds propres. Il n’y aura plus de capacité à affronter le moindre aléa. La masse salariale représentera à elle seule près de 90 % des revenus estimés hors transferts. C’est considérable. Une réduction de la masse salariale de 30 % permettrait de revenir à une forme d’équilibre économique, en prenant pour hypothèse un montant des droits télé équivalent à celui qui existait avant Mediapro et en s’appuyant sur des ventes raisonnables de joueurs. (…) Il y a une urgence d’ici à la fin de saison de façon à éviter les dépôts de bilan. Et une réflexion à mener autour du coût de l’effectif professionnel. Il faudrait introduire beaucoup plus de variabilité dans les contrats, faire en sorte, si d’aventure les matches ne peuvent pas être joués ou seulement à huis clos, que cela ait une incidence sur la part variable de la rémunération. Il y a aussi une réflexion à mener sur le « salary cap », pas forcément individuel mais collectif. » Jean-Marc Mickeler – Source : L’Equipe

OM : Villas-Boas met la pression pour le mercato ?

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir à Angers et réalise la très mauvaise opération de cette 17e journée de Ligue 1. le club marseillais compte en effet 8 points de retard sur les lyonnais qui occupe la première place du classement. L’OM devra impérativement remporter ses deux matchs en retard pour recoller aux équipes de tête. André Villas Boas espère que son équipe sera renforcée durant le mercato hivernal.

En conférence de presse d’après match l’entraineur de l’Olympique de Marseille a évoqué la prestation de son équipe avant de mettre un petit coup de pression à ses dirigeants pour le mercato hivernal. Il espère en effet obtenir des renforts cet hiver. La situation financière du club marseillais ne le permettra peut-être pas…

A lire aussi : Angers – OM (2-1) Villas-Boas : « La première mi-temps était désastreuse »

On peut et on doit faire mieux.

🇫🇷 #Ligue1

😫 L’Olympique de Marseille termine 2020 par une défaite sur la pelouse du SCO d’Angers 2-1… Un triste résultat pour le coach André Villas-Boas. pic.twitter.com/eixwg8ggBB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 24, 2020

« C’est une mauvaise manière de finir l’année. Les adversaires ont fait leur boulot, nous non. On finit l’année cinquième mais avec beaucoup de travail devant nous. Déjà avec Montpellier qui est une bonne équipe que l’on affrontera dès la reprise. (…) On peut et on doit faire mieux. On peut peut être profiter du mercato de janvier pour faire des coups » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse après match Angers – OM (2-1) (23/12/2020)