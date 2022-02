Supporters OM – Cataldo : « On a demandé à voir McCourt »

Présent dans l’émission Mercredi C’est Foot » sur la chaine de La Provence, le président des Dodgers Christian Cataldo a donné son sentiment sur la relation entre les groupes de supporters de l’OM et la direction actuelle du club marseillais.

Christian Cataldo, président des Dodgers, est revenu sur l’épisode de la commanderie il y a un an qui a provoqué le départ d’Eyraud et la nomination de Pablo Longoria au poste de président. Dans l’émission « Mercredi C’est Foot » sur le site de La Provence, il évoque également les réactions entre les groupes de supporters de l’OM avec la direction du club marseillais



« Les relations avec la direction de l’OM sont apaisées depuis l’année dernière et la nomination de Pablo Longoria. Elles sont sereines et toujours franches… On se dit les choses sans se cacher. Quand on a quelque chose à dire on le dit et de leur côté c’est pareil. On se voit régulièrement et on a d’ailleurs demandé récemment à la voir et on a également demandé à voir McCourt car on ne l’a plus vu depuis cet été. Il faut qu’on le voit un peu, comme c’était promis en fait. (…) Les supporters ont été débordés par leur passion l’an passé à la commanderie, mais Jacques Henri Eyraud tirait sur les supporters, sur le club et les salariés du club depuis plus d’un an. Ce qui s’est passé à la commanderie au final je crois que c’est un mal pour un bien, car derrière il a voulu s’attaquer directement aux groupes de supporters et là il s’est pris un mur qui est venu du monde entier… » Christian Cataldo – Source : la Provence (03/02/2022)