Supporters OM : L’origine des MTP à Marseille !

Groupe de supporters iconique de l’Olympique de Marseille, les MTP (Marseille Trop Puissant) ont été créés par Patrice de Peretti plus connu sous le com de Depé. DJ Djel explique dans Débat Rap Marseille les origines marseillaise du groupe.

22 ans après sa disparition, « Depé » garde une aura intacte à Marseille. L’ancien capo des South Winners a fondé le club des MTP en 1994. Pour Débat Rap Marseille, DJ Djel de la Fonky Family explique les origines du groupe de supporters et d’où vient le nom « Marseille Trop Puissant ».

Les MTP, c’est l’œuvre de Depé et Brahim

« Les MTP, c’est l’œuvre de Depé et Brahim. C’est lui le premier qui me donne la chance de mixer sur la place de la plaine à Marseille. Ça a un lien particulier avec la Fonky Family. J’y ai retrouvé Depé. Je suis chez Brahim sur la place de la plaine. C’est un personnage assez hallucinant. C’est lui qui a créé le Marseille Trop Puissant. À la base, ce sont des parisiens qui sont venus ouvrir un shop hip-hop dans la rue de la Palud et ils vont créer des t-shirts Marseille Trop Puissant. Papy et Chignole vont créer tout ça. Cela va être repris par Brahim et cela va devenir un club de supporters. À la base cela vient de t-shirts de rap vendus sur la place de la Palud. » DJ Djel – Football Club de Marseille (27/03/2023)

Extrait de Débat Rap Marseille avec DJ Djel de la FF #om #MTP #TeamOM pic.twitter.com/mgq6KyiCaZ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 29, 2023

