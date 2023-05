Supporters OM : Quand l’After reconnait l’énorme ambiance du Vélodrome !

Dans l’After Foot, Gilbert Brisbois et Stéphane Guy sont revenus sur l’ambiance du Stade Vélodrome lors du match contre Auxerre ce week-end. Ils estiment qu’en termes de ferveur, les supporters marseillais n’ont pas d’équivalents en France.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche contre l’AJ Auxerre (2-1). Poussés par un Vélodrome en fusion, les marseillais ont renversé la situation en seconde période grâce à deux buts en deux minutes de Cengiz Under et Alexis Sanchez. Mené au score pendant près de 45 minutes, les joueurs de Tudor ont pu compter sur le soutien sans faille des quelques 60 000 supporters présents ce dimanche au Stade Vélodrome. Dans l’After Foot, Stéphane Guy a loué la ferveur et le soutien des supporters marseillais : « Ce qui s’est passé au moment où Auxerre marque le but, c’est ça qu’on attend d’un stade de foot. La réaction des supporters est magique. Elle donne un supplément d’âme et de courage aux joueurs. »

À LIRE AUSSI : RC Lens – OM : Franck Haise lance déjà le choc face à Marseille

Marseille n’a pas d’équivalent en France

Gilbert Brisbois estime que l’ambiance marseillaise ne se retrouve nulle part ailleurs : « On n’insiste peut-être pas assez sur le public marseillais. On connait tous les stades de Ligue 1. En termes de ferveur, Marseille est numéro un. Il y a beaucoup d’ambiance à Lens, Saint-Étienne n’est pas là cette année mais il n’y a pas d’équivalent. Il n’y a aucun club de Ligue 1 qui a une ambiance comme à Marseille. On ne parle même plus du Parc des Princes. »

« Cette saison, l’OM est meilleur que le PSG » – https://t.co/7AhOqPSNUb pic.twitter.com/N2vykCzgUy — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 1, 2023

Jouer à l’OM, marquer au Vélodrome, c’était mon vrai rêve ultime

Invité dans l’émission Rothen S’enflamme, le défenseur de l’Olympique de Marseille Samuel Gigot avait notamment évoque ce que représenter pour lui de porter le maillot de l’OM. « Jouer à Marseille, ça a toujours été un rêve de gosse ? lui demande ainsi l’ex joueur du PSG Jérome Rothen. « C’était mon vrai rêve ultime. Juste jouer au Stade Vélodrome, avoir pu marquer dans ce stade devant toute ma famille, c’est extraordinaire », explique le défenseur olympien avant d’évoquer l’immense plaisir qu’il prend en jouant au stade vélodrome : « Honnêtement, même si vous n’aimez pas trop cette phrase: je vis au jour le jour. Je profite. Vraiment! Parce que je sais que je viens de loin. Je profite à fond. Pour moi, c’est un kiff énorme de rendre fière sa famille. Je sais que mon père vient me voir au stade. C’est quelque chose de merveilleux. J’espère continuer comme ça et profiter de chaque moment » indique l’avignonnais.