Supporters OM : Vers une révolution dans les stades ?

Un décret a été publié ce mercredi dans le Journal Officiel. Il va permettre à partir de jeudi et pour une durée de trois ans l’utilisation d’articles pyrotechniques dans les enceintes sportives non couvertes.

Jusqu’ici interdit en France, les fumigènes pourraient bien se faire une place légale dans tous les stades de France et certains supporters s’en frottent déjà les mains. Depuis plusieurs années, les groupes de supporters du Stade Vélodrome et des autres stades de ligue 1 et ligue 2 ont procédé à de nombreux craquages de fumigènes bien que celles-ci soient interdites. La tendance pourrait s’inverser et ce dès les prochains jours.

Une expérimentation sur 3 ans

En effet, un décret publié ce mercredi dans le Journal officiel de la République française va autoriser l’utilisation d’articles pyrotechniques dans les enceintes non-couvertes. Il sera effectif à partir de jeudi pour une durée expérimentale de trois ans. Cette autorisation sera ouverte au club sportif participant à un championnat organisé par une ligue professionnelle. Pour respecter les termes du décret, elle devra être exercée dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé.