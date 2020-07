Sur quel chaîne TV et à quelles heures regarder la Ligue 1 à partir du mois d’août ?

La Ligue 1 va reprendre le weekend du 22 et 23 août prochain. Mais cette saison, beaucoup de choses changent : heures et diffuseurs ne seront plus les mêmes…

En effet, Mediapro a acheté une grosse partie des droits TV de la Ligue 1 et va donc en diffuser 8 matches sur 10 par journée. Canal+ a récupérer les droits de beIN Sports (qui ne diffusera donc plus de Ligue 1) et diffusera deux rencontres. Des matches seront retransmis le samedi à 21h et le dimanche à 13h. Voici le programme d’une journée type :

A lire : Le calendrier 2020/2021

2 matches sur Canal+, 8 sur Téléfoot !

Diffusion de la Ligue 1 – Saison 2020/2021 Jour Diffuseur Match Vendredi Téléfoot Match de 21h Samedi Téléfoot Match de 17h Canal+ Match de 21h Dimanche Téléfoot Match de 13h Matches de 15h (4 rencontres en multiplex) Match de 21h Canal+ Match de 17h

A noter que Free diffusera aussi les plus belles actions en « quasi-direct ». Pour regarder l’intégralité des matches de Ligue 1 la saison prochaine, il faudra donc être abonné à Canal+ (19,90€ par mois) m et la future chaîne Téléfoot de Mediapro (annoncé à 25€/mois).