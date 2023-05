Des doutes concernant Payet, Labrune met la pression, et de la concurrence pour Lafont… Les 3 infos OM de ce samedi

OM: Vers une fin de carrière pour Payet ?

Dimitri Payet connait une saison difficile sous Igor Tudor. Le Croate préfère laisser le meneur de jeu sur le banc, de quoi interroger le joueur de 36 ans sur la suite de sa carrière…

Auteur de trois buts et autant de passes décisives en 26 apparition, Dimitri Payet vit une saison difficile. Igor Tudor préfère se priver du meneur de jeu, le considérant pas en adéquation avec son système de jeu. Pourtant, sur quelques entrées il a pu montrer toute sa qualité technique qu’on lui connaissait déjà.

Lors de la rencontre entre Lens et l’Olympique de Marseille le week-end dernier (2-1), plusieurs échauffourées ont débuté en fin de match. Sur des images diffusées par Prime Vidéo, Dimitri Payet gifle l’entraîneur adjoint de Franck Haise, Yannick Cahuzac. Si le Réunionnais n’a pas été sanctionné par l’arbitre sur le coup, il pourrait être pénalisé par la commission de discipline après inspection des images. Payet pourrait être suspendu entre trois et cinq matchs et ainsi rater les derniers matchs de championnat.

D’après Le Parisien, il se pourrait que la rencontre face à Angers soit la dernière pour Dimitri Payet. Lors d’une récente discussion avec son entourage, cette hypothèse aurait été évoqué par le joueur lui-même…

OM: Labrune met la pression aux clubs français …

Grâce à la victoire de West Ham face à l’AZ Alkmaar en Conférence League, la France va conserver sa 5e place au classement UEFA. Une position qui va lui permettre d’avoir 4 clubs en Ligue des Champions en 2024-25…

Le président de la LFP Vincent Labrune s’est réjouit de cette nouvelle dans les colonnes de l’Equipe. Néanmoins, l’ancien président de l’OM sait qu’il faudra être performant en Coupe d’Europe, chose a laquelle les clubs français ne sont pas habitués. Pour rappel, le’équipe de Tudor ont terminé dernier de son groupe, et le PSG s’est fait éliminé dès les 8eme de finale face au Bayern Munich.

« Avoir une place supplémentaire en Ligue des champions, c’est clé. Cela va permettre d’avoir plus de ressources UEFA pour nos clubs, plus de visibilité pour nos marques, et donc une meilleure notoriété à l’international sous réserve que nos clubs performent. On crée mécaniquement un cercle vertueux au niveau économique. Cette plus forte présence en Europe va aussi, de notre point de vue, permettre d’attirer des investisseurs étrangers importants pour renforcer la structure de nos clubs. Cette position est acquise pour 2024-2025, mais elle est en effet fragile. Les dés roulent. Tous les ans, c’est remis en jeu. La saison prochaine, il faudra que nos clubs soient bons pour conserver cette cinquième place en 2025-2026. Mais avec six ou sept clubs, c’est plus facile de rester dans le top 5 » Vincent Labrune— Source: L’équipe (12/05/23)

Mercato OM: Lafont courtisé en Angleterre

Alban Lafont devrait quitter son club formateur le FC Nantes, à la fin de la saison. L’OM serait sur le coup, mais les Marseillais pourraient avoir de la concurrence dans ce dossier là…

Arrivé en 2021 à l’Olympique de Marseille, Pau Lopez réalise une très bonne saison avec le club olympien. Après avoir pris la place de Steve Mandanda dans le but marseillais, il s’est imposé comme l’un des piliers du onze de Tudor. Il a disputé 35 matchs toute compétitions confondus cette saison. Malgré les statistiques assez flatteuses de son gardien, Pablo Longoria lorgne vers un autre gardien de Ligue 1. L’Équipe révélait dans son édition de jeudi un intérêt de l’OM pour Alban Lafont. Mais avec le probable départ de Lloris, Tottenham serait sur les rangs afin de signer le Nantais à la fin de la saison.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : La priorité de Longoria pour muscler l’entrejeu de son équipe cet été !