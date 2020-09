Tensions entre l’OM et l’Équipe de France concernant Mandanda ?

Steve Mandanda a été contraint de quitter les Bleus après avoir été dépisté positif (une nouvelle fois) au Covid-19. Une situation qui agace l’OM…

Contagieux, pas contagieux ? Tel est le débat entre l’Olympique de Marseille et l’Équipe de France concernant Steve Mandanda. Le portier olympien a une nouvelle fois été testé positif au coronavirus. De ce fait, le champion du monde a du quitter le groupe et rentrer à Marseille. Une situation qui agace les dirigeants olympiens qui, jugent la gestion de leur capitaine très mauvaise. Pour le club, si Mandanda est positif, cela est dû au protocole sanitaire qui prévoit que le virus peut rester un certain temps, sans être contagieux, rapporte RMC Sport. Une explication prouvée et validée par les autorités. D’autant plus que le gardien marseillais a pris part à la rencontre de Ligue 1, face à Brest (3-2), dimanche dernier…

Le staff de l’Equipe de France ne veut pas prendre de risque

Malgré les dires du club phocéen, le staff de l’Équipe de France ne veut pas prendre de risque et a renvoyé Mandanda. « Le règlement UEFA est plus strict et plus long pour les reprises. Mais aujourd’hui il apparaît que Mandanda est potentiellement contagieux, donc aucun risque ne doit être pris », a souligné une source interne à la FFF. Le staff des Bleus précise qu’en aucun cas le protocole appliqué par l’OM est à remettre en question.