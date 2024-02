Tensions et frictions à Metz avant d’affronter l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM reçoit le FC Metz ce vendredi soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Le mercato raté et les errements de dernières minutes ont engendré de grosses tentions au sein de l’organigramme du club lorrain !

Alors que le club enchaine les défaites (7 de suite), l’Equipe rapporte que l’ambiance n’est pas au beau fixe en interne. Les mercatos ratés sont au centre de tensions. « Dans les bureaux, le dialogue est beaucoup plus difficile entre Pierre Dréossi et Bouabdellah Tahri. (…) Bien avant d’établir ce constat d’échec généralisé, le ton est monté entre les deux hommes au sujet des profils de joueurs à aller chercher. À 64 ans, l’ex-dirigeant de Rennes et du Paris FC a son réseau et estime sa méthode rodée alors que l’ancien champion de demi-fond (45 ans), ambitieux, aurait trouvé que Dréossi ne ciblait que des éléments s’approchant de la fin de carrière (M’vila) ou inabordables (Ömur à Trabzonspor). En retour, Dréossi n’apprécierait pas que Tahri, conforté par le fait d’avoir été nommé par Serin, soit aussi sonore alors qu’il dispose d’une expérience limitée et qu’il reste en dessous dans la hiérarchie au club… Dans ce contexte pesant, Serin serait apparu fatigué ces derniers jours. »

Echanges musclés entre Dréossi et Tahri, Serin fatigué ?

Pour rappel, Dréossi a été nommé directeur du football en juin 2022, Tahri, ancien champion en 3000 m steeple et consultant sur l’Equipe du soir est coordinateur du recrutement.

En conférence de presse, le coach Laszlo Bölöni s’st réjouit du retour de suspension de Christophe Hérelle. Par contre, deux nouveaux joueurs pourraient rejoindre l’infirmerie : « Jean N’Guessan et Fali Candé ont quitté l’entrainement. Le docteur est en train de les examiner, on verra s’ils sont bons pour l’entraînement de demain ». Enfin, Ablie Jallow est blessé et donc forfait. Voici le onze que pourrait aligner le coach roumain.

Le onze probable du FC Metz face à l’OM

Oukidja

Colin, Traore, Cande, Udol

N’Doram, Jean Jacques, Camara

Van Den Kerkhof, Mikautadze, Lamkel Ze