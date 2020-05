Thauvin pisté en Ligue 1, Séville insiste pour deux marseillais, et Zubizarreta toujours là… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Nice attentif à la situation de Thauvin, Séville cible deux olympiens et Zubizarreta toujours présent… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Mercato OM: Thauvin pisté par un club surprise de Ligue 1 ?

En fin de contrat en 2021, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Récemment, un club français serait venu au renseignement pour s’attacher les services de l’international français…

Il était la tête de gondole du mercato olympien avant sa blessure et son opération de la cheville en septembre 2019. Florian Thauvin, meilleur buteur et passeur du club, mais aussi champion du monde 2018 pourrait donc partir libre dans un an. L’OM pourrait tenter de le faire prolonger si avant cela la masse salariale a été considérablement amoindrie. Une chose est sûre plusieurs clubs s’intéressent à lui.

Approche indirecte de l’OGC Nice ?

Selon le 10 Sport, Nice se serait renseigné sur la situation de Florian Thauvin afin de faire une possible offre. Toujours d’après le même média, L’Inter Milan serait aussi à l’affut afin de signer l’ancien joueur de Bastia. Inquiet de voir un effectif décimé pour la saison prochaine, le départ du joueur offensif marseillais serait vu d’un mauvaise oeil de la part de Villas-Boas…

Mercato OM: Séville veut profiter de la crise marseillaise pour récupérer deux joueurs à bas prix ?

Jacques-Henri Eyraud voudrait vendre à hauteur de 60 millions d’euros cet été. Le FC Séville serait très intéressé par deux joueurs marseillais…

Mundo Deportivo réaffirme que Maxime López est dans la short list de Monchi dans l’optique de compenser le départ d’Éver Banega cet été. Le média espagnol évoque le cas du milieu de terrain de l’OM qui sera libre en juin 2021 tout comme Amavi, Mandanda, Thauvin ou encore Germain et Mitroglou. Le club espagnol aimerait profiter de la crise financière marseillaise pour récupérer le joueur à bas prix et de faire une belle plus-value par la suite à l’image d’Ocampos acheté 15 millions d’euros l’été dernier.

Bouna Sarr aussi pisté

Selon le média espagnol Bouna Sarr est aussi pisté de près par Monchi, directeur sportif du FC Séville. Le latéral et ailier droit de l’Olympique de Marseille a été l’un des joueurs les plus utilisé par le technicien portugais. Un coup dur pour Villas-Boas si le joueur venait a quitter le club marseillais…

OM: Malgré un départ annoncé, Zubizarreta continue de travailler ?

L’Olympique de Marseille a annoncé la semaine dernière dans un communiqué le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Pourtant, ce dernier continuerait a travailler sur certains dossiers concernant la formation…

Selon La Provence, Andoni Zubizarreta n’a pas encore officiellement quitté l’Olympique de Marseille. Son adjoint Albert Valentin, est dans la même situation que l’ancien barcelonais, puisque juridiquement ils sont encore sous contrat avec le club marseillais.

Zubizarreta travaille toujours sur la formation ?

En effet, d’après La Provence malgré son départ annoncé par le club, le basque continuerait à travailler sur les propositions de contrats professionnels aux jeunes du centre de formation.

