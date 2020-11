Thauvin trop gourmand, Longoria piste un jeune de Manchester City, OM – Nice reporté… Les 3 infos de l’OM ce vendredi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi, Thauvin trop gourmand, Longoria piste un jeune de Manchester City, OM – Nice reporté !

Selon le media italien TMW et sa partie consacrée au Milan, Florian Thauvin aurait été proposé au club italien en octobre dernier. Les agent de l’ailier champion du monde 2018 aurait contacté Maldini et Massara pendant les derniers jours du marché des transferts.

A lire : « THAUVIN SAIT QU’IL EST EST EN DIFFICULTÉ… »

Cependant, l’OM demandait 15M€. Le média précise que les 5 millions annuels demandés par le joueur ne correspondent pas à ce que Milan est prêt à donner. Le club de Zlatan Ibrahimovic ne proposerait que 3M€ / an. Des clubs de Premier League seraient également sur le coup, avec surement une marge de manoeuvre plus grande en terme de salaire…

Dans l’émission Téléfoot le 19 octobre dernier, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoquait le cas Thauvin :

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot (19/10/2020)

Après le départ de Bouna Sarr au Bayern, André Villas-Boas ne dispose que d’un seul latéral droit de métier dans son effectif cette saison : Hiroki Sakai. Même s’il a utilisé récemment son compatriote Yuto Nagatomo à ce poste, le Japonais reste un latéral gauche de métier et a été recruté afin de concurrencer Jordan Amavi.

Manchester City s’est offert les services d’Issa Kaboré lors du mercato estival. Le latéral-droit burkinabé de 19 ans a été acheté par les Skyblues mais il est prêté à Malines pour la saison 2020-21. Le défenseur burkinabé s’est engagé pour 5 saisons chez le vice-champion d’Angleterre. Formé au Rahimo FC au Burkina Faso, le joueur de 19 ans était la cible de plusieurs formations en Europe, Lyon et Lille étaient venus aux nouvelles.

Tout proche d’enrôler l’international danois Joakim Maehle en fin de mercato, l’OM et Pablo Longoria creusent plusieurs piste. Selon Téléfoot, le jeune international burkinabé serait une des options du club oympien. Auteur d’une passe décisive avec sa sélection pour les éliminatoires de la CAN 2022 face au Malawi, Manchester City réclamerait environ 5 millions plus des bonus pour son joueur.