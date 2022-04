PSG – OM – Polémique Arbitrage : Tony Chapron charge le VAR

Les décisions de la VAR sont parfois contestées. Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien arbitre Tony Chapron a pris exemple sur une polémiqué en Ligue des Champions Africaine.

Les décisions arbitrales font souvent débat dans le football. Ces dernières années, un nouvel outil a été mis à disposition des arbitres : l’assistance vidéo. Malgré son ajout, certains acteurs du football continuent parfois de se poser des questions, notamment sur les images qui sont directement montrées à l’arbitre et qui peuvent l’influencer au moment de prendre sa décision.

Dernièrement, une polémique a fait son apparition en Ligue des Champions Africaine lors du match entre Al-Ahly et le Raja Casablanca. L’équipe égyptienne s’est vue accordée un penalty par la VAR suite à une main inexistante. Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron a tenu à revenir sur cette erreur d’arbitrage.

« C’est le début du match. Il y a un centre, c’est contré par un défenseur il n’y a pas de problème. L’arbitre siffle corner et la VAR l’appelle pour lui signifier qu’il y avait main. Il va consulter l’écran et on lui propose deux ralentis. Un premier où on peut penser qu’il y a main, un autre où je ne sais pas comment il peut voir quelque chose. Mais on va oublier de lui montrer un troisième ralenti avec un troisième angle. Un angle qui change tout. En fait ça vient lui toucher la cuisse. Il n’y a rien du tout sauf qu’on ne lui a jamais montré l’image. Comment l’expliquer ? Soit il ne les avait pas à disposition à ce moment. Ça pose une vraie question qu’on ne pose jamais sur l’utilisation de la VAR. Qui montre les images ? Qui filme ? Qui les choisit ? Il y a un réalisateur qui filme, il y a des cameramans qui filment et donc tous ces gens-là sont neutres ou pas neutres ? Peut-être qu’ils sont supporters de l’un des deux clubs, on en sait rien. Qui choisit les images au final, celles dont on dispose ? (…) La neutralité de celui qui filme n’est jamais questionnée et moi je la pose. Là il faut poser les questions. Il y a un réalisateur très célèbre, Fred Godard, qui a dit « Moi je suis supporter de l’équipe de France avant d’être réalisateur », ça devrait nous interpeller. » Tony Chapron – Source : Late Football Club (18/04/2022)