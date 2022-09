OM : Didier Roustan exonère Tudor pour la défaite à Tottenham

L’OM s’est incliné à Tottenham pour l’ouverture de la ligue des Champions (2-0). Pour Didier Roustan, malgré la défaite, l’OM a montré des principes de jeu interessants qu’il faudra conserver pour les prochaines rencontres.

Interrogé sur le plateau de l’Équipe du soir sur la défaite de l’OM à Tottenham (2-0), Didier Roustan estime que les marseillais ont livré une prestation solide en première mi-temps avant de déjouer en seconde. Le journaliste prend aussi la défense d’Igor Tudor. Selon lui, la tactique mise en place par l’entraîneur Croate était osée et aurait pu porter ses fruits sans l’expulsion de Chancel Mbemba. Roustan juge le premier match des Phocéens en Ligue des Champions encourageant et espère que les principes de jeu mis en place par Tudor en première mi-temps se révéleront payants lors du prochain match contre l’Eintracht Francfort mardi au Stade Vélodrome.

Il y a de vrai principe de jeu dans cette équipe

« C’est une défaite encourageante. C’est vrai que Sanchez ne sera peut-être pas au même niveau que lors des derniers matchs. On peut supposer que Dimitri Payet va revenir. Il va falloir que l’OM propose plus d’un point de vue footballistique. Ils ont joué contre l’équipe la plus forte du groupe. Même si ils ont déjoué en deuxième mi-temps, la tactique mise en place par Tudor était osée. Il faudra garder ses principes de jeu lors des prochaines rencontres. (…) Tudor n’est pas responsable de la défaite. Il fait avec l’effectif qu’il a. Il n’a pas l’effectif du Real Madrid. Avec les joueurs qu’il possède, il a réalisé quelque chose d’intéressant même s’il n’y a pas la victoire au bout. » Didier Roustan – Source : L’Équipe du Soir (08/09/2022)

Il a montré de la cohérence dans ses idées – De Bono

À l’instar de Didier Roustan, Jean-Charles De Bono a lui aussi défendu Igor Tudor après la défaire contre Tottenham (2-0). Il estime qu’il ne faut pas oublier le bon début de saison de l’entraineur Croate et les principes de jeu qu’il a transmit aux joueurs.

« On a beaucoup critiqué Tudor pendant les matchs amicaux mais il y avait des raisons. Il n’y avait pas de fond de jeu. On ne voyait pas comment il voulait faire jouer l’équipe. Aujourd’hui, on comprend mieux où il veut aller, on sent que ce groupe a des valeurs. Il leur a inculqué une philosophie, l’agressivité et le mental. Il faudra se tester tactiquement et techniquement contre des équipes de Ligue des Champions. Il ne faut pas qu’on lui tape dessus. J’ai été le premier a critiqué ce qu’il faisait pendant la préparation mais depuis le début de la saison, il a montré de la cohérence dans ses idées et dans ce qu’il veut mettre en place. Il nous montre que les joueurs ont compris son message. On joue contre une équipe qui participe à la Ligue des Champions tous les ans, ce n’est pas facile. Il va peut-être faire des nouveaux choix. Personnellement, je n’ai pas compris la gestion de Dimitri Payet mais ça reste un entraîneur intelligent. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (07/09/2022)