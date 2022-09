Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille ce mardi contre Tottenham. Il estime qu’il ne faut pas oublier le bon début de saison de Tudor et les principes de jeu qu’il a transmit aux joueurs.

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mardi soir contre Tottenham pour son premier match de Ligue des Champions (2-0). Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono a défendu l’entraîneur marseillais, Igor Tudor. L’ancien joueur de l’OM estime que l’entraîneur Croate a réussi à transmettre des valeurs à ses joueurs et que les résultats sont pour l’instant au rendez-vous. Pour De Bono, il serait injuste de mettre la responsabilité de la défaite sur les épaules de Tudor au vu du scénario du match et du bon début de saison réalisé par le club olympien.

Il a montré de la cohérence dans ses idées – De Bono

« On a beaucoup critiqué Tudor pendant les matchs amicaux mais il y avait des raisons. Il n’y avait pas de fond de jeu. On ne voyait pas comment il voulait faire jouer l’équipe. Aujourd’hui, on comprend mieux où il veut aller, on sent que ce groupe a des valeurs. Il leur a inculqué une philosophie, l’agressivité et le mental. Il faudra se tester tactiquement et techniquement contre des équipes de Ligue des Champions. Il ne faut pas qu’on lui tape dessus. J’ai été le premier a critiqué ce qu’il faisait pendant la préparation mais depuis le début de la saison, il a montré de la cohérence dans ses idées et dans ce qu’il veut mettre en place. Il nous montre que les joueurs ont compris son message. On joue contre une équipe qui participe à la Ligue des Champions tous les ans, ce n’est pas facile. Il va peut-être faire des nouveaux choix. Personnellement, je n’ai pas compris la gestion de Dimitri Payet mais ça reste un entraîneur intelligent. Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (07/09/2022)

