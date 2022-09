Dans une vidéo publié sur sa chaine YouTube ce mercredi soir, Pierre Ménès a livré son analyse de la défaite de l’OM face à Tottenham lors de la première journée de la Ligue des champions (0-2).

Pour son retour en Ligue des Champions, l’OM s’est incliné à Londres contre Tottenham (0-2) lors de la première journée du groupe D. Si les marseillais se sont montrés sérieux et appliqués en première mi-temps, l’expulsion de Chancel Mbemba au retour des vestiaires a changé le cours du match. Pierre Ménès estime que ce résultat est porteur d’espoir pour l’OM. Dans Pierrot le Foot, il explique que la tactique mise en place par Igor Tudor a porté ses fruits pendant 45 minutes et que l’OM aurait pu espérer un meilleur résultat. Il met toutefois l’OM en garde sur l’importance du prochain match contre l’Eintracht Francfort.

À LIRE AUSSI : OM – Conte l’avoue : « on a eu des difficultés, surtout sur les duels… »

» Le résultat n’est pas spécialement inattendu, on savait que ce déplacement à Tottenham serait globalement le match le plus difficile du groupe pour les marseillais. Quand on voit le déroulement du match, il y a matière à avoir des regrets. La tactique d’Igor Tudor a longtemps bloqué une équipe de Tottenham totalement dépourvue d’imagination. Bailly, Mbemba et Gigot ont été très présents au marquage. Le milieu de terrain de l’OM a beaucoup travaillé, ça donne au final une première mi-temps verrouillé mais l’OM s’est montré au niveau de ce match, c’est déjà une bonne info. Le carton rouge est logique. C’est là que les embêtements commencent pour l’OM. Le duo Kane-Son était en deçà hier soir mais on oublie un peu vite qu’il y a un troisième attaquant dans cette équipe : Richarlison. Il ne faut pas oublier qu’il est titulaire avec la sélection Brésilienne. Il a fait très mal à Marseille sur ses deux buts. C’est un résultat décevant, ça reste une défaite. C’est tout de même porteur d’espoir parce que le comportement de l’OM a été très intéressant. Il ne fallait pas s’attendre à ce que Marseille marque des buts avec Luis Suarez en pointe. Face à une défense du niveau de celle de Tottenham, c’est insuffisant. Sanchez était suspendu, Payet était trop juste physiquement. J’espère qu’ils seront là contre Francfort. C’est censé être le match le plus facile du groupe. Il ne faudra pas se rater. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (07/09/2022)