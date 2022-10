Toujours sur le podium, Longoria vise plusieurs joueurs lensois et deux bonnes nouvelles face au Sporting… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs FCM vous propose de suivre les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : le classement de Ligue 1 actualisé, Ramos absent face à l’OM et un duo d’anciens Marseillais bientôt sur le banc lyonnais…

L’OM reste sur le podium

C’est le FC Lorient qui est désormais second de Ligue 1, à un point du PSG. Ce weekend, les Merlus sont partis s’imposer, deux buts à un, sur le terrain de Brest et dépassent désormais l’OM au classement !

Le RC Lens aurait également pu passer devant les hommes de Tudor mais ils ont été freinés par leur grand rival, le LOSC, dans le derby du Nord. Défaite un but à zéro à Lille pour des Sang et Ors qui ont notamment raté un pénalty en première période par l’intermédiaire de Florian Sotoca. Ironie du sort, c’est sur penalty que Lille l’emportera finalement grâce au sang froid de Jonathan David dans l’exercice.

À noter la bonne opération de Monaco qui en allant s’imposer deux buts à zéro à Montpellier est revenu à trois petits points du podium. Ça se resserre devant !

La dixième journée de Ligue 1

Vendredi 7 octobre

Lyon 1 – 1 Toulouse

Samedi 8 octobre

Marseille 1 – 2 Ajaccio

Reims 0 – 0 PSG

Dimanche 9 octobre

Montpellier 0 – 2 Monaco

Brest 1 – 2 Lorient

Clermont 2 – 1 Auxerre

Angers 2 – 3 Strasbourg

Nice 3 – 2 Troyes

Rennes 3 – 0 Nantes

Lille 1 – 0 Lens

LE CLASSEMENT

1 Paris Saint-Germain 26 10 8 2 0 28 5 23 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Lorient 25 10 8 1 1 21 14 7 3 Marseille 23 10 7 2 1 20 7 13 4 Lens 21 10 6 3 1 17 8 9 5 Monaco 20 10 6 2 2 19 13 6 6 Rennes 18 10 5 3 2 20 9 11 7 Lille 16 10 5 1 4 18 18 0 8 Clermont 16 10 5 1 4 14 15 -1 9 Lyon 14 10 4 2 4 17 12 5 10 Montpellier 12 10 4 0 6 21 21 0 11 Toulouse 12 10 3 3 4 14 16 -2 12 Troyes 11 10 3 2 5 18 21 -3 13 Nice 11 10 3 2 5 9 13 -4 14 Strasbourg 8 10 1 5 4 10 14 -4 15 Reims 8 10 1 5 4 12 19 -7 16 Auxerre 8 10 2 2 6 10 22 -12 17 Angers 8 10 2 2 6 11 24 -13 18 Ajaccio 7 10 2 1 7 7 15 -8 19 Nantes 7 10 1 4 5 9 18 -9 20 Brest 6 10 1 3 6 10 21 -11

Longoria aime les joueurs lensois

L’OM s’est offert les services de Jonathan Clauss lors du dernier mercato estival, pour autant Pablo Longoria semble particulièrement apprécié le profil des joueurs du RC Lens, car après s’être intéressé à Medina et Seko Fofana, deux autres éléments du club nordistes ont été contactés: Gradit et Abdul Samed. Le premier l’a expliqué à FootMercato, le second en conférence de presse.

« Ce n’est pas une fin en soi. Ça valorise le travail que je fais au quotidien. Je n’oublie pas qu’il y a cinq ou six ans, il n’y avait pas beaucoup de clubs qui me couraient après. Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C’est valorisant d’avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C’est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien ». Jonathan Gradit – source : FootMercato (10/10/2022)

L’OM s’était aussi positionné sur le remplaçant de Doucoucouré, le milieu de terrain ghanéen Salis Abdul Samed. Alors qu’il était encore clermontois la saison dernière, il vient d’être transféré au RC Lens (pour une somme aux alentours des 5M€). Il intéressait pourtant Pablo Longoria cet été…

« L’OM m’a contacté mais aller à Marseille tout de suite n’aurait pas été bon pour moi. Ce n’est pas que je n’étais pas prêt, mais je voulais progresser comme je l’entendais. Marseille a pourtant insisté, mais j’ai bien dit à mon agent que je voulais progresser de telle manière. J’ai préféré à Lens pour ma carrière. Et ici, je progresse depuis mon arrivée, dans ma façon de casser les lignes, de jouer vers l’avant, de fixer. J’ai déjà franchi un tout petit palier grâce à l’apport du coach. » Salis Abdul Samed – Source : Conférence de presse 08/10/2022

Clauss finalement disponible, Guendouzi aussi?

L’Olympique de Marseille devait se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting au Vélodrome n’a pas pu être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Cependant, selon les informations de La Provence, il pourrait être de retour pour la déplacement à Lisbonne en ce début de semaine et donc jouer également le Clasico à Paris le week-end prochain !

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

🔹L’OM pourra bien compter sur le retour de Mattéo Guendouzi et peut être aussi sur celui de Jonathan Clauss, pour affronter le Sporting mercredi ! (@laprovence) #SCPOM #TeamOM pic.twitter.com/RYynE1q9kX — Infos OM (@InfosOM_) October 10, 2022

Même chose pour Mattéo Guendouzi qui n’a pas joué la rencontre face à Ajaccio, perdue ce samedi au Vélodrome. Interrogé sur l’état de son groupe avant la réception du club corse, Igor Tudor avait expliqué en conférence de presse que le milieu de terrain pourrait être de retour en Ligue des Champions, ce qui devrait être le cas selon la presse locale !

« Guendouzi a reçu un coup, mais ce n’est pas très grave, j’espère le récupérer pour le match face au Sporting comme Clauss. » Igor Tudor – source: Conférence de presse (07/10/2022)